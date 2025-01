TikTok, Trump valuta acquisto di Elon Musk o Larry Ellison

In un’inaspettata conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha dichiarato che vedrebbe di buon occhio l’acquisto di TikTok da parte di Elon Musk, CEO di Tesla, o Larry Ellison, fondatore di Oracle.

Chi acquisterà TikTok, Elon Musk o Larry Ellison?

“Se Elon volesse comprare TikTok, per me andrebbe bene“, ha detto Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti. E ha aggiunto: “Mi piacerebbe che anche Larry la comprasse“. Un endorsement pesante, che apre scenari inediti per il futuro della piattaforma di video brevi.

Ma la vera bomba è arrivata subito dopo, quando Trump ha accennato a un possibile coinvolgimento diretto del governo americano nell’operazione. “Ho il diritto di fare un accordo“, ha spiegato il presidente. “Quello che sto pensando è di dire a qualcuno: compratela e date metà a gli Stati Uniti d’America. Metà. E noi vi daremo il permesso“.

Sarebbe una sorta di joint venture pubblico-privata. In pratica, l’acquirente di TikTok dovrebbe cedere il 50% della società al governo USA in cambio del via libera a operare sul mercato americano. Un’idea che solleva non pochi interrogativi, sia di natura economica che politica.

Il rinvio del ban di TikTok

Intanto, lunedì Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinviare di 75 giorni la deadline del ban di TikTok, ordinando al Dipartimento di Giustizia di non applicare le sanzioni previste. L’app, quindi, è tornata online, anche se resta assente dagli store digitali.

Un rinvio che dà più tempo per trovare una soluzione alla complessa vicenda, che vede intrecciarsi interessi geopolitici, timori per la privacy e miliardi di dollari in ballo. Ma anche un segnale di apertura verso una possibile “americanizzazione” di TikTok, magari con l’ingresso di investitori a stelle e strisce nel capitale.

Musk e Ellison in pole position?

E qui entrano in gioco Elon Musk e Larry Ellison. Due imprenditori visionari e carismatici, con una grande esperienza nel mondo tech e risorse finanziarie praticamente illimitate.

Musk, in particolare, ha già mostrato interesse per TikTok in passato, definendola “un trojan capace di distruggere la civiltà“. Chissà che ora non colga l’occasione per mettere le mani su uno dei social più amati dai giovani e plasmarlo secondo la sua visione. Quanto a Ellison, è noto per essere un grande sostenitore di Trump e un critico della Cina. L’idea di “strappare” TikTok a Pechino potrebbe stuzzicarlo non poco.

Al momento, comunque, siamo nel campo delle ipotesi e delle speculazioni. Né Musk né Ellison hanno commentato le parole di Trump, e non è detto che siano davvero interessati a un’operazione così complessa e rischiosa, anche dal punto di vista dell’immagine.

Molto dipenderà anche dalla posizione della Cina, che difficilmente accetterà di buon grado uno “spezzatino” di TikTok che porti alla cessione forzata di asset e tecnologie a una potenza rivale come gli USA. Pechino potrebbe alzare barricate normative o ritorsioni commerciali, rendendo l’affare meno appetibile per i potenziali acquirenti.