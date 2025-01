Vendita TikTok: Trump minaccia dazi se la Cina si oppone

Donald Trump ha salvato temporaneamente TikTok, firmando un ordine esecutivo per prorogare di 75 giorni l’applicazione della legge che impone la vendita. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha minacciato di applicare dazi, se la Cina si opporrà alla transazione.

TikTok diventa un’arma geopolitica

Trump ha firmato un ordine esecutivo che autorizza il Procuratore Generale (capo del Dipartimento di Giustizia) a non applicare la legge per un periodo di 75 giorni a partire dal 20 gennaio. Non devono inoltre essere inflitte sanzioni alle aziende che non rispettano la legge, ovvero ai fornitori dei servizi di hosting e CDN (Oracle e Akamai), oltre che alle aziende che distribuiscono l’app (Apple e Google). L’accesso al social network è stato ripristinato, ma l’app non è ritornata sugli store.

Trump vuole sfruttare i 75 giorni per negoziare una soluzione che eviti lo spegnimento di TikTok e, allo stesso tempo, garantisca la protezione della sicurezza nazionale. Molti esperti legali hanno però sottolineato che l’ordine esecutivo non è sufficiente per evitare una sanzione. Potrebbe però essere usato come prova in tribunale (la prescrizione è cinque anni).

Il nuovo Presidente ha dichiarato che il governo statunitense dovrebbe ottenere il 50% di TikTok per consentire alla piattaforma di rimanere online dopo i 75 giorni. Se la Cina si opporrà ad un accordo, gli Stati Uniti imporranno dazi fino al 100% sulle importazioni. In pratica, TikTok è diventata un’arma geopolitica.

Una portavoce del Ministero degli esteri ha dichiarato che le aziende cinesi possono decidere un’eventuale vendita in modo indipendente. Sembra quindi un impegno a non interferire nelle transazioni finanziarie, ma al momento non c’è nessuna certezza.