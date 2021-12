Tunnel VPN: cos'è e quale scegliere?

La rete può nascondere diverse insidie, dagli hacker a chi ci ascolta nell'ombra. Per questo motivo è importante trovare un modo per proteggere la propria privacy da malintenzionati e “orecchie” indiscrete. Come fare? La soluzione è utilizzare un tunnel VPN fornito da un servizio sicuro ed efficace. Un esempio è NordVPN, uno fra i più famosi del settore, che in occasione delle Feste offre 2 anni a soli 3,29 euro/mese. Ma cos'è precisamente un tunnel VPN?

Tunnel VPN: cos'è e come funziona

Il tunnel VPN è una connessione crittografata tra due dispositivi collegati ad internet. Di solito si tratta di un dispositivo personale, ad esempio un PC, e un server remoto. Quando si naviga nel web, il nostro provider del servizio internet non dovrebbe essere in grado di vederne i contenuti – a parte qualche eccezione dovuta alle politiche locali. Tuttavia può vedere la data e l'ora, le dimensioni dei pacchetti di dati scambiati e altre informazioni. Finché si tratta di un provider è probabile che restino private, ma cosa succede se un hacker dovesse riuscire ad intercettare la nostra comunicazione? Le conseguenze, come puoi immaginare, potrebbero essere gravi per l'utente.

È qui che entrano in gioco le VPN, viste come una sorta di “terzo interlocutore” fra noi e potenziali malintenzionati. Nel momento in cui si invia un pacchetto dati, invece di spedirlo direttamente ad destinatario passerà attraverso una VPN che, utilizzando appositi protocolli di sicurezza, creerà un tunnel VPN crittografato che ha come uscita un server VPN, bypassando il fornitore di servizi internet. Dal server, il pacchetto giungerà poi al server remoto finale. Così facendo, nessuno entrerà a conoscenza delle nostre attività.

Quale tunnel VPN scegliere?

Esistono diversi protocolli VPN considerati sicuri ed efficaci, perciò la scelta dipende dalle esigenze personali. Un ottimo servizio è NordVPN, che mette a disposizione dei propri utenti un tunnel sicuro e crittografato per mantenere privata la propria cronologia e privacy online. Inoltre è un servizio multipiattaforma, che permette di sfruttarne la sicurezza su diversi dispositivi come Windows, macOS e perfino Android. Ciò che la distingue dalle altre VPN è l'imbattibile combinazione di sicurezza, velocità di connessione e nessun limite di larghezza di banda: potrai infatti scegliere tra più di 5200 server NordVPN senza che la tua connessione ne risenta. NordVPN è in offerta in occasione delle festività a soli 3,29 euro al mese per i primi due anni, risparmiando così il 68%.