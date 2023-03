Il tuo browser si comporta in modo strano? Proteggiti dall'hijacking

A volte i browser presentano comportamenti anomali che denotano un attacco di tipo hijacking.

In molti casi, all’apertura del suddetto software, viene presentata una pagina Web insolita e, per l’utente, sembra impossibile raggiungere Google.

Ai tentativi di accesso al celebre motore di ricerca, infatti, lo stesso viene indirizzato verso un altro sito sconosciuto. Altre volte un attacco hijacking si manifesta con l’apertura, continuata e immotivata, di fastidiosi pop-up.

A volte i sintomi sono talmente lievi che è difficile percepire quanto sta accadendo. Di fatto però, questo tipo di minaccia può essere molto pericolosa. Un cybercriminale che accede al browser, infatti, può accedere alle informazioni (password incluse) conservate al suo interno.

Tutto ciò, applicato a social network e caselle di posta elettronica può risultare pericoloso ma, per quanto concerne servizi di home banking o simili, può portare a dei veri e propri disastri.

Hijacking: come prevenire questo tipo di attacco

Contrastare un fenomeno di questo tipo non è semplice e, molto spesso, la prevenzione non basta. Detto ciò, vi sono alcuni piccoli consigli che possono evitare di venire in contatto con questa forma di attacco informatico alquanto infida.

In primis, è importante evitare estensioni del browser sconosciute o sospette. Queste, infatti, possono veicolare agenti malevoli potenzialmente molto pericolosi. Discorso simile per quanto riguarda siti Web non attendibili o sprovvisti di certificato HTTPS.

Vista le potenziali difficoltà nel contrastare attacchi hijacking una volta avvenuti, è bene dare il giusto valore alla prevenzione. Questa passa, in gran parte, anche dall’adozione di un antivirus adeguato. In questo contesto McAfee Total Protection, rappresenta una delle migliori scelte possibili.

Stiamo parlando di uno strumento pluripremiato, capace di scansionare e individuare la pressoché totalità di malware in circolazione.

Questa suite però va anche oltre, proponendo una serie di strumenti avanzati per la protezione digitale.

Tra i tanti tool disponibili, possiamo citare la VPN, il gestore di password e di l’interessante sistema di protezione della rete domestica.

Una serie di utility che rendono McAfee Total Protection utile non solo per contrastare attacchi hijacking, ma anche la totalità di potenziali minacce del Web moderno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.