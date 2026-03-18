 Il tuo spazio cloud senza abbonamento è Internxt: paghi una volta per sempre
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Il tuo spazio cloud senza abbonamento è Internxt: paghi una volta per sempre

Smetti di buttare via denaro ogni mese con i piani a vita di Internxt, lo spazio cloud senza abbonamento che paghi una volta per sempre.
Il tuo spazio cloud senza abbonamento è Internxt: paghi una volta per sempre
Informatica Cloud & Hosting
Smetti di buttare via denaro ogni mese con i piani a vita di Internxt, lo spazio cloud senza abbonamento che paghi una volta per sempre.
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Oggi puoi smettere di buttare via il tuo denaro ogni mese! Scegli lo spazio cloud senza abbonamento di Internxt grazie ai suoi piani a vita che paghi una volta per sempre. Sono in offerta all’85% di sconto adesso! Un’occasione unica per risparmiare e ottenere uno storage, con la quantità che vuoi, per archiviare i tuoi contenuti multimediali, documenti importanti, foto, video e molto altro ancora.

Scegli Internxt

Ogni soluzione integra le migliori tecnologie di sicurezza e privacy per dormire sonni tranquilli e sapere che i tuoi file sono protetti contro ogni minaccia possibile e immaginabile. Scegli la quantità di spazio necessario e approfitta subito dell’offerta all’85% di sconto! Si tratta di un’occasione unica e irripetibile. Inclusa hai la pluripremiata suite per la privacy con cloud storage crittografato post-quantico e molto altro ancora.

Quale spazio cloud a vita di Internxt scegliere

Internxt mette a disposizione uno spazio cloud a vita sulla base di tre soluzioni che paghi una volta per sempre e che sono in offerta all’85% di sconto proprio adesso.

  1. Essential a soli 285 euro, invece di 1900 euro. Questo piano offre 1TB di spazio di archiviazione crittografato, crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione dei file protetta da password, VPN crittografata e antivirus.
  2. Premium a soli 435 euro, invece di 2900 euro. Questo piano offre 3TB di spazio di archiviazione crittografato, crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione dei file protetta da password, inviti, condivisioni e collaborazioni, VPN crittografata, antivirus e cleaner.
  3. Ultimate a soli 585 euro, invece di 3900 euro. Questo piano offre 5TB di spazio di archiviazione crittografato, crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione dei file protetta da password, inviti, condivisioni e collaborazioni, versioning dei file, supporto CLI e WebDav, supporto NAS e Rclone, VPN crittografata, antivirus cleaner, Meet e prossimamente Foto e Mail.
Scegli Internxt

Tutti e tre i piani a vita includono la garanzia di rimborso di 30 giorni, il supporto clienti premium e la sicurezza di un prodotto open source verificato.

 

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Pubblicato il 18 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 mar 2026
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