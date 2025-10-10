 Tutta la potenza del 5G a soli 5,99 € al mese: la nuova offerta ho. Mobile
Con ho. Mobile puoi avere 100 Giga, minuti e SMS illimitati e tutta la velocità del 5G a soli 5,99 € al mese.
Con ho. Mobile puoi avere 100 Giga, minuti e SMS illimitati e tutta la velocità del 5G a soli 5,99 € al mese.

Velocità, semplicità e controllo totale: è la formula di ho. Mobile. Con la nuova offerta 5G da 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese, ho. mette al centro ciò che davvero conta: la libertà di comunicare e navigare senza limiti e costi trasparenti.

Scopri l’offerta di ho.Mobile

Tutta la velocità che vuoi, anche in 5G

L’offerta include 100 Giga, minuti e SMS illimitati, con la possibilità di navigare alla massima velocità della rete 5G ho.. L’attivazione parte da 2,99 € per chi proviene da operatori selezionati. Quella di ho.Mobile è un’offerta pensata per chi cerca una connessione stabile, prestazioni elevate e costi certi ogni mese — perfetto per studenti, professionisti e chi usa lo smartphone per tutto, dal lavoro all’intrattenimento.

Offerta casa: internet senza linea fissa

Per chi desidera portare la connessione anche a casa, ho. propone una soluzione altrettanto interessante: 300 Giga su rete 4G fino a 60 Mbps, a 13,99 € al mese per i clienti già ho. (15,99 € per i nuovi). L’attivazione costa solo 3,99 €, con router 4G scontato. È l’alternativa ideale per seconde case o per chi vuole navigare senza contratti fissi e vincoli.

Tutto sotto controllo con l’app ho.

L’app consente di monitorare consumi, ricaricare, gestire le offerte e ricevere assistenza diretta dall’Italia, anche tramite WhatsApp, il nuovo canale dedicato all’assistenza clienti. Una piattaforma intuitiva e sicura, per avere sempre tutto a portata di mano.

Servizi smart e vantaggi esclusivi

  • eSIM disponibile, per attivare l’offerta senza SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo.

  • Numero personalizzato: scegli la tua data di nascita o un numero speciale direttamente in app.

  • Attivazione con SPID: riconoscimento immediato e SIM attiva in pochi minuti.

  • Soddisfatti o rimborsati: hai 30 giorni per provare l’offerta e chiedere il rimborso se non sei convinto.

In più, con VoLTE, puoi chiamare e navigare contemporaneamente in alta definizione, mentre con il programma “Porta tutti in ho.” ottieni premi e ricariche invitando amici e follower.

Per conoscere tutte le offerte di ho. Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

10 ott 2025
