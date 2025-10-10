Tutta la potenza del 5G a soli 5,99 € al mese: la nuova offerta ho. Mobile

Tutta la velocità che vuoi, anche in 5G

L’offerta include 100 Giga, minuti e SMS illimitati, con la possibilità di navigare alla massima velocità della rete 5G ho.. L’attivazione parte da 2,99 € per chi proviene da operatori selezionati. Quella di ho.Mobile è un’offerta pensata per chi cerca una connessione stabile, prestazioni elevate e costi certi ogni mese — perfetto per studenti, professionisti e chi usa lo smartphone per tutto, dal lavoro all’intrattenimento.

Offerta casa: internet senza linea fissa

Per chi desidera portare la connessione anche a casa, ho. propone una soluzione altrettanto interessante: 300 Giga su rete 4G fino a 60 Mbps, a 13,99 € al mese per i clienti già ho. (15,99 € per i nuovi). L’attivazione costa solo 3,99 €, con router 4G scontato. È l’alternativa ideale per seconde case o per chi vuole navigare senza contratti fissi e vincoli.

Tutto sotto controllo con l’app ho.

L’app consente di monitorare consumi, ricaricare, gestire le offerte e ricevere assistenza diretta dall’Italia, anche tramite WhatsApp, il nuovo canale dedicato all’assistenza clienti. Una piattaforma intuitiva e sicura, per avere sempre tutto a portata di mano.

Servizi smart e vantaggi esclusivi

eSIM disponibile , per attivare l’offerta senza SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo.

Numero personalizzato : scegli la tua data di nascita o un numero speciale direttamente in app.

Attivazione con SPID : riconoscimento immediato e SIM attiva in pochi minuti.

Soddisfatti o rimborsati: hai 30 giorni per provare l’offerta e chiedere il rimborso se non sei convinto.

In più, con VoLTE, puoi chiamare e navigare contemporaneamente in alta definizione, mentre con il programma “Porta tutti in ho.” ottieni premi e ricariche invitando amici e follower.

