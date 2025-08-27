Tutta la programmazione sportiva di Sky è su NOW a meno di 20€/mese

È il momento giusto per scegliere il Pass Sport di NOW andando così ad accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky in streaming e senza la necessità di attivare un abbonamento vincolante.

Il Pass in questione, infatti, costa 24,99 euro per un mese (poi 29,99 euro al mese), con possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. In alternativa, c’è il piano annuale da 19,99 euro al mese, anche in questo caso senza alcun obbligo di rinnovo, dopo il primo anno.

Per accedere subito all’offerta e attivare il Pass basta raggiungere il sito ufficiale di NOW, qui di sotto.

Cosa guardare con il Pass Sport di NOW

Il Pass Sport di NOW permette all’utente di ottenere un accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky (considerando sia il pacchetto Sky Calcio che il pacchetto Sky Sport).

Di conseguenza, è possibile seguire:

la Champions League , l’ Europa League e la Conference League

, l’ e la 3 partite di Serie A per turno

per turno la Serie C

i campionati esteri come la Premier League , la Bundesliga e la Ligue 1

, la e la il grande tennis con gli US Open e tanti altri tornei

con gli e tanti altri tornei la Formula 1 e la Moto GP

e la il basket italiano e internazionale, con anche le partite della NBA e dell’Eurolega

Si tratta, quindi, di un Pass ricco di contenuti e che ora viene proposto con un ottimo prezzo. Per gli appassionati di sport, infatti, il costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi rappresenta una vera e propria occasione, considerando i tantissimi contenuti inclusi.

Per un’offerta senza vincoli, è possibile attivare il Pass al costo di 24,99 euro per un mese e poi di 29,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di NOW da cui attivare l’offerta.