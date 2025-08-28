 Tutta la Serie A a meno di 20 euro al mese con TIMVISION: c'è anche Amazon Prime
Con TIMVISION puoi guardare tutta la Serie A con Amazon Prime incluso nel prezzo: scopri l'offerta a meno di 20 euro al mese.
Hai ancora tempo fino al 30 agosto per approfittare di questa straordinaria offerta TIMVISION: a soli 19,99 euro al mese fino a gennaio 2026 puoi avere un pacchetto tutto compreso che include anche DAZN con la Serie A e Amazon Prime con la miglior partite del mercoledì di Champions League, oltre a tutti i vantaggi di questo servizio. L’offerta è attivabile online.

Cosa include l’offerta e come attivarla

Parliamo di un’offerta davvero conveniente e non si tratta di una frase fatta perché, a soli 19,99 euro al mese, potrai avere non solo TIMVISION con film, serie TV, cartoni e 6 canali Eurosport, ma addirittura un abbonamento DAZN Full con cui guardare tutta la Serie A, tutta la Serie B, tutta la Liga Spagnola, il meglio della Liga Portoghese e la serie A Femminile, con altri sport come volley, NFL, boxe, ciclismo e gli sport invernali.

Come detto, l’offerta comprende anche un abbonamento annuale Amazon Prime con cui guardare migliaia di film e serie TV, oltre alla miglior partita del mercoledì di Champions League in esclusiva e le finali NBA 2026 e i vantaggi del servizio tra cui Amazon Music, Prime Reading, spedizioni illimitate e molto altro ancora.

Inoltre, fino al 30 novembre 2025, è incluso addirittura anche Infinity+ in cui puoi trovare il meglio del cinema e delle serie TV on demand anche in 4K.

Il piano prevede dunque un costo di 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi e di 34,99 euro dal sesto mese in poi. Si tratta di un abbonamento annuale con pagamento dilazionato in dodici mensilità. Hai tempo ancora per due giorni: non perdere questa fantastica occasione.

