Tutta la Serie A in streaming a meno di 20 €/mese per 3 mesi | Offerta Flash

DAZN sarà la piattaforma di riferimento per guardare le partite della Serie A per tutta la stagione 2024/2025 (ed anche per i prossimi anni) trasmettendo tutte le partite del campionato, con 7 partite per turno in esclusiva e 3 partite per turno in co-esclusiva.

Per poter accedere subito a DAZN c’è ora un modo molto vantaggioso: fino al 22 settembre, infatti, è possibile attivare il piano Standard al costo di 19,99 euro al mese per 3 mesi (invece di 34,99 euro al mese).

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di DAZN. Si tratta di uno sconto complessivo di 45 euro che garantisce un risparmio netto sul costo dell’abbonamento annuale con pagamento mensile.

Per chi si trova all’estero, ad esempio in vacanza o per un viaggio di lavoro, c’è la possibilità di accedere a DAZN (dopo aver attivato l’abbonamento) ricorrendo a una VPN come NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Il meccanismo è semplice: basta scegliere un server italiano per avviare la connessione VPN, in modo da poter accedere a DAZN evitando i blocchi geografici applicati a chi si connette dall’estero.

Tutta la Serie A è su DAZN

Con DAZN è, quindi, possibile accedere a tutte le partite di Serie A, in streaming e senza limitazioni. In aggiunta, è possibile seguire le partite di Serie B e di vari campionati esteri, a partire dalla Liga spagnola.

Ci sono poi tanti altri sport, dal basket al volley passando per la NFL, ed è possibile seguire i canali Eurosport che arricchiscono in modo significativo la programmazione.

Per accedere a DAZN è sufficiente attivare un nuovo abbonamento. In questo momento, il piano Standard è disponibile in sconto a 19,99 euro al mese per 3 mesi, scegliendo il piano annuale con pagamento mensile.

Per guardare la Serie A dall’estero, chi ha attivato DAZN, può accedere alla piattaforma tramite una VPN come NordVPN, scegliendo un server italiano. Il servizio è disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

L’offerta è attivabile di seguito ed include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso riservata ai nuovi utenti.