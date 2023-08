Tutta la Serie B in streaming a 7,99 euro al mese per 6 mesi

Ci siamo: la Serie B sta per tornare in campo. Il campionato riprende il 18 agosto con il primo match, tra Bari e Palermo, della stagione 2023/2024. Per seguire tutte le partite di Serie B in streaming c’è ora un’opzione in più. Grazie al Pass Sport di NOW, infatti, bastano appena 7,99 euro al mese, con la possibilità di guardare le partite da tutte le principali piattaforme.

L’offerta prevede un vincolo di 6 mesi. Al termine del periodo promozionale, invece, non ci saranno vincoli e sarà possibile scegliere se interrompere o meno il rinnovo automatico. Nel frattempo, però, per i primi 6 mesi di stagione sarà possibile godersi tutto il campionato di Serie B in diretta streaming.

Da notare che il Pass Sport di NOW non include solo la Serie B. Con appena 7,99 euro al mese è possibile accedere a 3 partite di Serie A per tutto e a tutto il calcio e lo sport di Sky, compresa la Champions League, i campionati esteri e gli altri eventi sportivi. In più, è possibile anche puntare sull’offerta combinata che include i Pass Entertainment e Cinema per una spesa totale di 19,99 euro al mese per 12 mesi.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Cosa include NOW Sport: tutta la Serie B e molto altro ancora

Scegliere NOW Sport significa accedere a un’offerta davvero ricca, con tutti i contenuti da guardare in diretta streaming. Per quanto riguarda il calcio, con il Pass Sport è possibile accedere a:

3 partite di Serie A per ogni turno

le partite di Serie B e Serie C

la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga

la Champions League, l’Europa League e la Conference League

Ci sono poi gli altri sport. Su NOW è possibile seguire la Formula 1 e la Moto GP oltre ai principali tornei di tennis, ai campionati di basket, compresa l’NBA, e al rugby. La programmazione si arricchirà, di volta in volta, con tanti altri eventi sportivi, tutti accessibili al costo unico di 7,99 euro al mese per 6 mesi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Il calendario della 1° giornata di Serie B 2023/2024

La Serie B torna in campo il 18 agosto. Per la prima giornata, sono in programma 8 delle 10 partite previste (in attesa della sentenza del Consiglio di Stato su Reggina e Lecco). Il calendario completo, con date e orari, delle partite in programma è il seguente:

18 agosto: Bari-Palermo : 20.30

: 20.30 19 agosto: Cosenza-Ascoli : 20.30, Cremonese-Catanzaro : 20.30, Ternana-Sampdoria : 20.30

: 20.30, : 20.30, : 20.30 20 agosto: Sudtirol-Spezia: 18:00, Cittadella-Reggiana: 20.30, Parma-Feralpisalò: 20.30, Venezia-Como: 20.30

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.