Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)

Amazon Basics, 40 batterie alcaline industriali AA, 1,5 Volt, durata 5 anni
Caricatore USB C Presa, 40W 4-Porto Alimentatore USB Multipla Ricarica Veloce Tipo C Caricabatterie Spinotto Multiplo Carica Spina Rapido Caricatore per iPhone 16 15 14 13 12 11 Pro Max Plus,Samsung
ESR Cover Magnetica per iPhone 14/ iPhone 13, Compatibile con MagSafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Trasparente
HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero
KOOTION Chiavetta USB tipo C 128GB Pendrive USB 2.0 OTG Memory Stick 2 in 1 Flash Drive per PC/Laptop/Notebook, Telefono Cellulare con USB-C
Rowenta Premiss Bilancia Pesapersone Digitale in Vetro Temperato, 30x30 cm, Max 150kg, Ultrasottile, Graduazione di Precisione Ogni 100g, Funzioni Intelligenti, Ampio Display,Bianco, BS1401
INIU 60W Total USB C PD & QC 3.0 Fast Charging Car Charger with iPhone 17 16 15 14 13 12 Pro Max iPad Samsung S25 S24 S23 Ultra Tablet
HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Nero
Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless, 5-7 h per tre volte Cuffiette Hi-Fi Senza Fili, Auricolare USB C CVC Cancellazione Rumore Senza Filo for iOS Galaxy Xiaomi OPPO Android
Amazon Basics, 10 batterie a bottone al litio CR2032, 3 Volt, lunga durata, senza mercurio
BENFEI Adattatore HDMI a VGA, Unidirezionale HDMI Computer a VGA Monitor, Placcato in Oro per Computer Desktop Laptop PC Monitor proiettore HDTV Chromebook Raspberry Pi Roku Xbox
