Tutta la tua vita è sullo smartphone o sul PC? Ecco perché dovresti usare Avast

Lo smartphone e il PC sono ormai dispositivi fondamentali nella vita di tutti i giorni. Nella loro memoria sono conservati tutti i nostri dati personali, le foto, i dati bancari e molto altro ancora. Poter utilizzare questi dispositivi in sicurezza e accedere a Internet senza rischi è sempre più importante.

Per proteggersi è possibile ricorrere ad Avast che, con la suite Avast Ultimate, mette a disposizione la possibilità di sfruttare diversi sistemi di difesa, dalla protezione contro virus e malware, con riconoscimento e blocco del software malevolo, all’identificazione dei tentativi di phishing.

C’è anche una VPN illimitata che, grazie alla protezione della crittografia del traffico dati, consente di accedere a Internet in modo privato, anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica e, quindi, non sicura.

Per usare Avast Ultimate è possibile sfruttare lo sconto del 70% sul piano annuale. In questo modo, il servizio ha un costo di 31,50 euro per la protezione di un PC Windows. C’è anche la versione per 10 dispositivi (PC Windows, macOS oltre che smartphone e tablet) che costa 38,99 euro (i prezzi sono IVA inclusa).

Tutte le versioni di Avast prevedono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Avast, qui di sotto.

Perché usare Avast Ultimate

Con Avast Ultimate è possibile accedere a una suite di protezione che include:

il sistema di protezione da virus, malware, ransomware e tentativi di phishing

e la SecreLine VPN con possibilità di utilizzo senza limiti e traffico protetto dalla crittografia

con possibilità di utilizzo senza limiti e traffico protetto dalla il tool per l a verifica della sicurezza della rete Wi-Fi

della rete servizi aggiuntivi come Cleanup Premium, per migliorare le prestazioni del computer, e AntiTrack, per proteggere l’identità online

Con la suite di Avast è possibile ottenere una protezione multi-livello che diventa essenziale al giorno d’oggi, con tutti i nostri dati che sono salvati su smartphone e PC. Con Avast Ultimate è possibile massimizzare la protezione, con una difesa dalle più diffuse minacce informatiche, la possibilità di criptare il traffico dati e di navigare evitando il tracciamento.

Lo sconto del 70% e la garanzia “soddisfatti o rimborsati”, valida per 30 giorni, sono ulteriori motivi che rendono il servizio proposto da Avast ancora più vantaggioso. Per tutti i dettagli in merito alla promo basta seguire il link qui di sotto.