Tutte le novità di Sparky Linux 7.4

Sparky Linux è una delle distribuzioni basate su Debian che fornisce un sistema operativo già pronto per essere utilizzato, con possibilità di scegliere fra diverse app leggere da preinstallare. È anche disponibile in una versione appositamente destinata ai giocatori, denominata “GameOver”, con un grande assortimento di giochi open source, oltre a diverse altre funzionalità. La distribuzione viene aggiornata trimestralmente e, da poco, è stata resa disponibile la versione 7.4.

Sparky Linux 7.4: le novità dell’ultimo aggiornamento

Sparky Linux 7.4 apporta include diversi cambiamenti che interessano kernel, desktop, software installato e nuove funzionalità.

Innanzitutto viene aggiornato il kernel Linux, che ora passa alla versione 6.1.90 LTS (Long Term Support), che garantisce migliori prestazioni e supporto hardware aggiornato. Lo stesso vale per la versione ARM, che riceve il kernel 6.6.31 LTS, con gli ultimi sviluppi riguardo a efficienza e compatibilità.

La nuova versione rinnova gli ambienti desktop preinstallati, come KDE Plasma 5.27.5, LXQt 1.2.0, MATE 1.26 e Xfce 4.18, con esperienze diverse che mirano a soddisfare le esigenze singolari degli utenti.

Sparky Linux 7.4 aggiorna anche il software preinstallato, come la suite per l’ufficio LibreOffice che passa ora alla versione 7.4.7, il browser Firefox aggiornato alla versione 115.11.0esr e Thunderbird 115.11.0, in modo da garantire gli strumenti più recenti in quest’ambito.

Oltre a ciò, è ora possibile installare i kernel di backport Debian tramite APTus, in modo da offrire più opzioni e flessibilità agli utenti che vogliono aggiungere ulteriori funzionalità più recenti al livello kernel.

Sparky Linux corregge anche una correzione alle edizioni Xfce e MATE, che riportano invece il numero della versione 7.4.1. Viene anche inclusa una configurazione GRUB modificata che impedisce l’esecuzione automatica di “os-prober” nel caso sia attiva una configurazione multiboot.

Chi ha già installato Sparky Linux potrà ottenere la nuova versione tramite gli aggiornamenti di sistema. I nuovi utenti che invece vogliono installare per la prima volta la distribuzione, possono trovarla nella sezione download della pagina ufficiale.