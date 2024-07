Tutte le Olimpiadi 2024 e tanto altro a meno di 15 €/mese con Sky

Le Olimpiadi 2024 di Parigi inizieranno tra meno di due settimane: questo è il momento giusto, quindi, per assicurarsi l’offerta Sky che include i pacchetti Sky TV e Sky Calcio con un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Questa promozione, infatti, consente l’accesso ai canali Eurosport (che per le Olimpiadi passeranno da 2 a 12) per ottenere una copertura completa delle gare.

L’offerta include l’accesso a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (serie TV, show e tanto altro) e al pacchetto Sky Calcio che permette di seguire le partite di Serie A, Serie B, Serie C e dei campionati esteri di cui Sky ha i diritti. Si tratta, quindi, di una promo davvero completa che unisce intrattenimento e sport.

L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con altri pacchetti come Sky Cinema e Sky Sport per arricchire i contenuti in base alle proprie preferenze. Per richiedere l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Sky. L’attivazione del piano scelto avviene tramite una semplice procedura online.

Tutte le Olimpiadi con Sky: ecco l’offerta

La promozione in corso è ottima. Sky mette a disposizione un bundle comprendente:

Sky TV con tutto l’intrattenimento disponibile sulla piattaforma

con tutto l’intrattenimento disponibile sulla piattaforma Sky Calcio con i campionati italiani e esteri di cui Sky ha i diritti

con i campionati italiani e esteri di cui Sky ha i diritti i canali Eurosport , per seguire le Olimpiadi 2024

, per seguire le Olimpiadi 2024 Sky Go, per seguire tutti i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

L’offerta prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di alcun tipo alla fine del periodo scontato e con la possibilità di personalizzare l’abbonamento con l’aggiunta di pacchetti extra come Sky Sport e Sky Cinema. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.