Tutte le potenzialità e i vantaggi di avere un server dedicato

Per un sito online quale hosting scegliere? Quello condiviso nel quale tutte le risorse hardware (CPU, banda, spazio sul disco e RAM) sono condivise tra i vari siti in esso ospitati o un server dedicato nel quale tutte le risorse sono dedicate a un singolo sito web e alle relative applicazioni? Con Serverplan si può accedere a un’ampia gamma di server dedicati sia per ambienti Windows che Linux.

Hosting condiviso o hosting dedicato?

La sostanziale differenza tra un hosting condiviso e uno dedicato è che l’hosting dedicato mette a disposizione l’esclusività dell’utilizzo delle risorse. In questo modo il sito potrà contare su prestazioni elevate, ideale per i siti che dovranno sostenere un traffico elevato.

Tra i vantaggi di un hosting dedicato come quello di Serverplan c’è l’accesso a prestazioni elevate con la possibilità di scalare facilmente le risorse a seconda delle specifiche e mutevoli esigenze. Inoltre con un server dedicato si ha un controllo totale e più specifico del sistema operativo, dei software installati e delle varie configurazioni potendo adattarle al proprio sito web (e non il contrario).

È una soluzione altamente professionale che migliora anche la sicurezza, la disponibilità e la connessione che risulta sempre stabile e veloce. Serverplan offre diverse tipologie di server dedicato: HDD, SSD e NVMe a partire da 83€ al mese.

La formula di Serverplan prevede il noleggio e non l’acquisto del server dedicato. Si tratta di una scelta finalizzata a consentire agli utenti di avere sempre accesso alle migliori risorse disponibili. In un settore, come quello tecnologico, in rapida evoluzione, nel giro di poco tempo tecnologie oggi all’avanguardia diventano presto obsolete. Con Serverplan, invece, si ha la possibilità di ottenere sempre le tecnologie migliori con il servizio di manutenzione incluso e il supporto tecnico professionale dedicato. Scegli quale server dedicato ottenere per il tuo nuovo sito o verso il quale migrare il sito che hai già presso un altro provider.