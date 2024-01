Tutte le tue password in un solo posto con LastPass: provalo gratis

Sei stanco di dover ricordare una marea di password ogni volta che accedi ai tuoi account online? La soluzione si chiama LastPass. Approfitta dell’opportunità di provare gratuitamente questo servizio innovativo per i primi 30 giorni, senza carta di credito e senza nessun impegno a lungo termine.

Meno password, meno pensieri con LastPass

LastPass è il tuo biglietto d’accesso a un futuro in cui non dovrai più ricordarti una singola password. Con LastPass, puoi salvare le tue credenziali in modo sicuro e inserirle automaticamente su ogni dispositivo. Meno password significano meno pensieri e una maggiore tranquillità, oltre che privacy.

LastPass offre una protezione pervasiva grazie a una serie di funzionalità avanzate:

Crittografia d’avanguardia : la tua password principale e i dati salvati nella cassaforte sono al sicuro grazie a un sofisticato sistema di crittografia e decrittografia che avviene esclusivamente a livello del tuo dispositivo

: la tua password principale e i dati salvati nella cassaforte sono al sicuro grazie a un sofisticato sistema di crittografia e decrittografia che avviene esclusivamente a livello del tuo dispositivo Certificazioni di sicurezza internazionali: LastPass è orgogliosamente certificato da società terze, inclusi rinomati standard come ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe

internazionali: LastPass è orgogliosamente certificato da società terze, inclusi rinomati standard come ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe Proteggiti dal Dark Web : LastPass monitora costantemente i tuoi dati personali e ti avvisa prontamente nel caso in cui risultino compromessi

: LastPass monitora costantemente i tuoi dati personali e ti avvisa prontamente nel caso in cui risultino compromessi Protezione totale degli endpoint: aggiungi uno strato extra di sicurezza alla tua autenticazione con fattori come l’impronta digitale o un codice monouso

Per un’esperienza ancora più completa, puoi accedere a LastPass Premium per soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Beneficerai così di un’ottimizzazione nella gestione e nella protezione delle password con accesso garantito da tutti i tuoi dispositivi.

Avvia la tua prova gratuita di 30 giorni senza alcun obbligo: LastPass è pronto a farti scoprire un modo più sicuro e intelligente di gestire le tue password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.