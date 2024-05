EURO 2024: tutti i Fire TV Stick in sconto per gli Europei di calcio

Amazon ha pensato a una serie di offerte sui dispositivi della linea Fire TV Stick, giusto in tempo per gli Europei di calcio. Il torneo EURO 2024 prenderà il via il 14 giugno, ma già oggi è possibile approfittare degli sconti fino al 30% sui prodotti della gamma, per vedere tutte le partite in streaming su qualsiasi televisore o monitor.

Fire TV Stick: gli sconti di Amazon per gli Europei

Hanno tutti un telecomando con microfono in dotazione e garantiscono il pieno supporto all’interazione vocale con l’assistente virtuale Alexa. Nel caso del modello di punta è possibile contare su caratteristiche di fascia alta come Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E e risoluzione Ultra HD. C’è anche il lettore multimediale Fire TV Cube con il suo stile particolare. Per saperne di più a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche integrate rimandiamo alle singole schede.

Ecco dunque un riepilogo di tutti gli sconti proposti oggi da Amazon sulla linea, con disponibilità immediata e spedizione gratuita (sempre garantita agli abbonati Prime). Rimarranno disponibili per poco.

L’Italia farà il suo esordio agli Europei di calcio sabato 15 giugno, nel match contro l’Albania (EURO 2024 inizierà il giorno prima con Germania-Scozia). Hai la possibilità di vedere in streaming gratis le partite degli azzurri, e non solo, grazie agli sconti sulla gamma Fire TV Stick.