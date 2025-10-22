 Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€
Tutti gli Xiaomi POCO in offerta su Amazon oggi da 129€

Scopri tutti gli Xiaomi POCO in offerta speciale su Amazon a partire da soli 129€ per un rapporto qualità-prezzo incredibilmente elevato.
Approfitta subito di tutti gliXiaomi POCOinoffertasuAmazona partire da 129 euro. Fai l’affare del giorno se vuoi cambiare il tuo vecchio telefono o se hai bisogno di un secondo dispositivo. Con questi gioiellini ottieni un device dalle prestazioni elevate a un prezzo formidabile.

XIAOMI POCO C85 128GB a soli 129,90 euro!

XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9

129,90
Vedi l’offerta

POCO M7 128GB a soli 129,90 euro!

POCO M7, Smartphone 6+128GB, Display FHD+ da 6,9

129,90169,90€-24%
Vedi l’offerta

XIAOMI POCO C85 256GB a soli 139,90 euro!

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9

139,90169,90€-18%
Vedi l’offerta

POCO M7 256GB a soli 149,90 euro!

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9

149,90189,90€-21%
Vedi l’offerta

POCO M7 Pro 5G 256GB a soli 219,90 euro!

POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Viola, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)

219,90
Vedi l’offerta

POCO M7 Pro 5G 512GB a soli 229,90 euro!

POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+512GB, Fotocamera Sony 50MP con OIS, batteria 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED 120Hz con protezione occhi, Verde (Adattatore di alimentazione non incluso)

229,90259,90€-12%
Vedi l’offerta

Xiaomi POCO X7 Pro 512GB a soli 329,99 euro!

Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Verde

329,90349,90€-6%
Vedi l’offerta

POCO F7 256GB a soli 379,90 euro!

POCO F7 Smartphone, 12+256GB, Nero, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83

379,90399,90€-5%
Vedi l’offerta

POCO F7 512GB a soli 419,90 euro!

POCO F7 Smartphone, 12+512GB, Nero, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83

419,90499,90€-16%
Vedi l’offerta

XIAOMI POCO F7 Pro 512 GB a soli 449,90 euro!

XIAOMI POCO F7 Pro Smartphone, 12+512, Silver, Batteria da 6000mAh, 90W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

449,90499,90€-10%
Vedi l’offerta

Poco F6 Pro, Snapdragon® 8 Gen 2 a soli 483,80 euro!

Poco F6 Pro, Snapdragon® 8 Gen 2, tripla fotocamera 50MP, Ricarica iperveloce a 120W, 5.000mAh, 12GB+256GB, Nero

483,80
Vedi l’offerta

XIAOMI POCO F7 Ultra 256 GB a soli 579,90 euro!

XIAOMI POCO F7 Ultra Smartphone, 12+256 GB, Nero, batteria 5300mAh, 120W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

579,90
Vedi l’offerta

XIAOMI POCO F7 Ultra 512 GB a soli 559,90 euro!

XIAOMI POCO F7 Ultra Smartphone, 16+512 GB, Giallo, batteria 5300mAh, 120W HyperCharge, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

599,90649,90€-8%
Vedi l’offerta

 

Pubblicato il 22 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 ott 2025
