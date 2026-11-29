Il catalogo di Disney Plus è in costante crescita, con tanti nuovi contenuti che, settimana dopo settimana, si aggiungono a quelli già disponibili per gli utenti. In questo periodo di Black Friday e Cyber Monday, con le feste natalizie sempre più vicine, è il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Disney Plus. Il servizio è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano desiderato tramite il sito ufficiale di Disney Plus

Le offerte per accedere a Disney Plus

Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus è possibile scegliere tra tre piani in abbonamento. Il primo è Standard con pubblicità e include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 visioni in contemporanea. I costi sono i seguenti:

5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

6,99 euro al mese

Da segnalare anche il piano Standard che, a differenza di quello precedente, non include le interruzioni pubblicitarie. Ecco i costi:

8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese

10,99 euro al mese

109,90 euro per un anno

A completare le opzioni a disposizione degli utenti c’è il piano Premium che consente la fruizione dei contenuti presenti sulla piattaforma con risoluzione 4K e da 4 dispositivi in contemporanea. Ecco le versioni disponibili e i relativi costi di questo piano:

11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese

15,99 euro al mese

159,90 euro per un anno

A prescindere dal piano scelto, è sempre possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma, senza alcuna limitazione e con possibilità di interrompere il rinnovo automatico alla fine del periodo di fatturazione.

Tutte le versioni di Disney Plus sono disponibili tramite una semplice procedura di attivazione online, seguendo la procedura guidata accessibile dal sito ufficiale, disponibile qui di sotto.