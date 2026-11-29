Se hai un televisore smart Samsung devi sapere che in queste ore è stato apportato un importante aggiornamento all’interno dell’offerta di intrattenimento. Infatti, sono arrivate tantissime novità all’interno della lista canali di Samsung TV Plus. Scopri la nuova lista aggiornata al 29 novembre 2026.
La lista canali Samsung TV Plus aggiornata al 29 novembre
Vediamo quindi come si presenta ora la lista canali di Samsung TV Plus a seguito dell’aggiornamento al 29 novembre 2026.
- 4001 Cine Natale
- 4002 Vita Da Strega
- 4003 Soap Turco
- 4004 Rai News 24
- 4005 Sportitalia
- 4058 Studio Uno
- 4060 DMAX
- 4063 RTL 102.5
- 4064 RTL 102.5 Radio Freccia
- 4065 RTL 102.5 Radio Zeta
- 4067 NOVE
- 4068 Class TV Moda
- 4069 Real time
- 4072 Pluto TV Real Life
- 4076 Mudù – Risate dal Sud
- 4078 BEAUTY CHANNEL
- 4085 Catfish
- 4138 A tu per tu
- 4167 FailArmy
- 4169 The Pet Collective
- 4171 People Are Awesome
- 4173 Just For Laughs
- 4186 Inuyasha
- 4188 Teen Vee
- 4194 Yu-Gi-Oh!
- 4196 Inazuma Eleven Collection
- 4207 5-Minuti Creativi
- 4214 Quantum Makers
- 4230 Un medico in famiglia
- 4233 BBC Series
- 4235 Pluto TV Serie
- 4237 Elisa di Rivombrosa
- 4241 Andromeda
- 4244 H2O & Friends
- 4247 Mutant X
- 4249 Relic Hunter
- 4251 Autostop per il Cielo
- 4253 Martial Universe – La Serie Completa
- 4254 Sony One Gli Imperdibili
- 4255 Sony One Serie da Ridere
- 4258 Soap Latino
- 4259 K-Drama+
- 4260 Mr Bean Animated
- 4268 Anche i ricchi piangono
- 4270 Piel Salvaje
- 4291 Giallo
- 4292 Squadra Speciale (Squadra Speciale Lipsia)
- 4293 Serie Crime – Rakuten TV
- 4296 Guardia Costiera
- 4297 True Crime
- 4299 Storie Criminali
- 4301 DATELINE 24/7
- 4307 Squadra Speciale Cobra 11
- 4309 Forensic Files
- 4344 Discovery
- 4411 wedotv Big Stories
- 4414 II Guerra Mondiale – La Storia
- 4487 BBC Earth
- 4489 WildEarth
- 4491 NatureTime
- 4499 Love the Planet
- 4501 WaterBear
- 4508 Space Live
- 4513 Hell’s Kitchen
- 4515 A Tavola
- 4516 Gambero Rosso
- 4517 Viaggi & Sapori
- 4521 Foodnetwork
- 4525 HGTV
- 4526 Per Caso TV
- 4527 Brindiamo!
- 4538 SportOutdoor.tv
- 4551 La 7
- 4554 Il Sole 24 Ore TV
- 4555 Giornale Radio TV
- 4556 Urania News
- 4557 Class CNBC
- 4558 3BMeteo
- 4559 Sky News International
- 4560 Euronews IN DIRETTA
- 4561 Value 24
- 4563 FRANCE 24 FAST
- 4564 Al Jazeera
- 4565 TV5 Monde Info
- 4567 CNN Headlines International
- 4569 CNBC
- 4570 NBC News NOW
- 4571 Bloomberg TV+
- 4605 SuperTennis
- 4606 Tennis+
- 4609 Red Bull TV
- 4611 LBA Classic
- 4615 Salto Ostacoli
- 4619 Italian Fishing TV
- 4623 Sportface
- 4625 Golf Television
- 4631 FIFA+
- 4633 Solocalcio
- 4637 RBN
- 4639 Barça 24H
- 4643 INTER 24/7
- 4645 DFB Play TV
- 4656 Turbo
- 4658 Top Gear
- 4660 Motor1
- 4661 Automoto
- 4662 Motoretrò
- 4663 Rally.TV FAST+
- 4671 Vevo Natale
- 4673 The Boat Show
- 4675 World Poker Tour
- 4677 Move – Sportivi in Viaggio
- 4678 Adventure Sports TV
- 4682 Vevo Pop
- 4684 Vevo ’70s & ’80s
- 4686 Vevo ’90s & ’00s
- 4705 Trace Urban
- 4707 Trace Latina
- 4710 RTL 102.5 BEST
- 4711 RTL 102.5 DISCO
- 4714 RTL 102.5 Caliente
- 4717 Radio Italianissima
- 4723 CJ ENM K-POP
- 4724 NEW KPOP
- 4726 SMTOWN
- 4736 Concerto
- 4740 Cool Summer Channel
- 4742 Radio Italia Live
- 4744 70-80.it
- 4745 Metal.Rocks
- 4746 Rock TV
- 4747 Rolling Stones Takeover
- 4748 Hip Hop TV
- 4761 Deluxe Lounge HD
- 4763 Cozy Vibes
- 4764 Storm Vibes
- 4765 Rainy Day Vibes
- 4766 Fall Vibes
- 4767 Island Vibes
- 4768 Ocean Vibes
- 4769 Fireplace Vibes (4K)
- 4772 Teletubbies
- 4774 CAR CITY ADVENTURES
- 4776 duckTV
- 4778 DeAPlaneta Kids
- 4780 Pocoyo
- 4797 BeJoy Kids
- 4802 SuperToons TV
- 4806 Masha e Orso
- 4819 Video Game Heroes
- 4820 Pingu
- 4821 Sonic The Hedgehog
- 4830 Pluto TV Teen Club
- 4832 ICarly
- 4834 Spongebob
- 4852 100% Natale – Rakuten TV
- 4868 Cinema Italiano
- 4870 Alberto Sordi & Co
- 4871 CG Grandi Film
- 4872 Grandi Nomi
- 4873 Cinemadame
- 4876 Pluto TV Film
- 4877 Film Top – Rakuten TV
- 4880 Brividy Cinema
- 4894 Film Al Femminile – Wedo Movies
- 4896 Romance – Rakuten TV
- 4897 Dramma – Rakuten TV
- 4898 Pluto TV Film Romantici
- 4902 Velvet
- 4905 Smile
- 4907 Sony One Film divertenti
- 4908 Cinemalizia
- 4909 CG Cine Mania
- 4913 Commedia – Rakuten TV
- 4915 Pluto TV Film Commedia
- 4925 CineWestern
- 4927 Grjngo- Film Western
- 4929 Western Time
- 4939 Trailers
- 4942 Film Asiatici – Rakuten TV
- 4944 Christmas Time
- 4947 Fantascienza – Rakuten TV
- 4949 Action Movie Channel
- 4951 Bizzarro Movies (Cine Aliens)
- 4953 Cine Paura
- 4955 Horror Club
- 4963 Alta Tensione
- 4965 Cine Thriller
- 4974 Crime Time
- 4991 Duri a morire
- 4992 Gli Immortali
- 4995 Pluto TV Film Azione
- 4997 Film d’azione – Rakuten TV
- 4998 Sony One Film d’azione
- 4999 Adrenaline Movies
Anche i televisori smart LG offrono una lista di canali gratuiti.
Fonte: Alessandria Digitale
Pubblicato il 29 nov 2026
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