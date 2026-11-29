Se hai un televisore smart Samsung devi sapere che in queste ore è stato apportato un importante aggiornamento all’interno dell’offerta di intrattenimento. Infatti, sono arrivate tantissime novità all’interno della lista canali di Samsung TV Plus. Scopri la nuova lista aggiornata al 29 novembre 2026.

La lista canali Samsung TV Plus aggiornata al 29 novembre

Vediamo quindi come si presenta ora la lista canali di Samsung TV Plus a seguito dell’aggiornamento al 29 novembre 2026.

4001 Cine Natale

4002 Vita Da Strega

4003 Soap Turco

4004 Rai News 24

4005 Sportitalia

4058 Studio Uno

4060 DMAX

4063 RTL 102.5

4064 RTL 102.5 Radio Freccia

4065 RTL 102.5 Radio Zeta

4067 NOVE

4068 Class TV Moda

4069 Real time

4072 Pluto TV Real Life

4076 Mudù – Risate dal Sud

4078 BEAUTY CHANNEL

4085 Catfish

4138 A tu per tu

4167 FailArmy

4169 The Pet Collective

4171 People Are Awesome

4173 Just For Laughs

4186 Inuyasha

4188 Teen Vee

4194 Yu-Gi-Oh!

4196 Inazuma Eleven Collection

4207 5-Minuti Creativi

4214 Quantum Makers

4230 Un medico in famiglia

4233 BBC Series

4235 Pluto TV Serie

4237 Elisa di Rivombrosa

4241 Andromeda

4244 H2O & Friends

4247 Mutant X

4249 Relic Hunter

4251 Autostop per il Cielo

4253 Martial Universe – La Serie Completa

4254 Sony One Gli Imperdibili

4255 Sony One Serie da Ridere

4258 Soap Latino

4259 K-Drama+

4260 Mr Bean Animated

4268 Anche i ricchi piangono

4270 Piel Salvaje

4291 Giallo

4292 Squadra Speciale (Squadra Speciale Lipsia)

4293 Serie Crime – Rakuten TV

4296 Guardia Costiera

4297 True Crime

4299 Storie Criminali

4301 DATELINE 24/7

4307 Squadra Speciale Cobra 11

4309 Forensic Files

4344 Discovery

4411 wedotv Big Stories

4414 II Guerra Mondiale – La Storia

4487 BBC Earth

4489 WildEarth

4491 NatureTime

4499 Love the Planet

4501 WaterBear

4508 Space Live

4513 Hell’s Kitchen

4515 A Tavola

4516 Gambero Rosso

4517 Viaggi & Sapori

4521 Foodnetwork

4525 HGTV

4526 Per Caso TV

4527 Brindiamo!

4538 SportOutdoor.tv

4551 La 7

4554 Il Sole 24 Ore TV

4555 Giornale Radio TV

4556 Urania News

4557 Class CNBC

4558 3BMeteo

4559 Sky News International

4560 Euronews IN DIRETTA

4561 Value 24

4563 FRANCE 24 FAST

4564 Al Jazeera

4565 TV5 Monde Info

4567 CNN Headlines International

4569 CNBC

4570 NBC News NOW

4571 Bloomberg TV+

4605 SuperTennis

4606 Tennis+

4609 Red Bull TV

4611 LBA Classic

4615 Salto Ostacoli

4619 Italian Fishing TV

4623 Sportface

4625 Golf Television

4631 FIFA+

4633 Solocalcio

4637 RBN

4639 Barça 24H

4643 INTER 24/7

4645 DFB Play TV

4656 Turbo

4658 Top Gear

4660 Motor1

4661 Automoto

4662 Motoretrò

4663 Rally.TV FAST+

4671 Vevo Natale

4673 The Boat Show

4675 World Poker Tour

4677 Move – Sportivi in Viaggio

4678 Adventure Sports TV

4682 Vevo Pop

4684 Vevo ’70s & ’80s

4686 Vevo ’90s & ’00s

4705 Trace Urban

4707 Trace Latina

4710 RTL 102.5 BEST

4711 RTL 102.5 DISCO

4714 RTL 102.5 Caliente

4717 Radio Italianissima

4723 CJ ENM K-POP

4724 NEW KPOP

4726 SMTOWN

4736 Concerto

4740 Cool Summer Channel

4742 Radio Italia Live

4744 70-80.it

4745 Metal.Rocks

4746 Rock TV

4747 Rolling Stones Takeover

4748 Hip Hop TV

4761 Deluxe Lounge HD

4763 Cozy Vibes

4764 Storm Vibes

4765 Rainy Day Vibes

4766 Fall Vibes

4767 Island Vibes

4768 Ocean Vibes

4769 Fireplace Vibes (4K)

4772 Teletubbies

4774 CAR CITY ADVENTURES

4776 duckTV

4778 DeAPlaneta Kids

4780 Pocoyo

4797 BeJoy Kids

4802 SuperToons TV

4806 Masha e Orso

4819 Video Game Heroes

4820 Pingu

4821 Sonic The Hedgehog

4830 Pluto TV Teen Club

4832 ICarly

4834 Spongebob

4852 100% Natale – Rakuten TV

4868 Cinema Italiano

4870 Alberto Sordi & Co

4871 CG Grandi Film

4872 Grandi Nomi

4873 Cinemadame

4876 Pluto TV Film

4877 Film Top – Rakuten TV

4880 Brividy Cinema

4894 Film Al Femminile – Wedo Movies

4896 Romance – Rakuten TV

4897 Dramma – Rakuten TV

4898 Pluto TV Film Romantici

4902 Velvet

4905 Smile

4907 Sony One Film divertenti

4908 Cinemalizia

4909 CG Cine Mania

4913 Commedia – Rakuten TV

4915 Pluto TV Film Commedia

4925 CineWestern

4927 Grjngo- Film Western

4929 Western Time

4939 Trailers

4942 Film Asiatici – Rakuten TV

4944 Christmas Time

4947 Fantascienza – Rakuten TV

4949 Action Movie Channel

4951 Bizzarro Movies (Cine Aliens)

4953 Cine Paura

4955 Horror Club

4963 Alta Tensione

4965 Cine Thriller

4974 Crime Time

4991 Duri a morire

4992 Gli Immortali

4995 Pluto TV Film Azione

4997 Film d’azione – Rakuten TV

4998 Sony One Film d’azione

4999 Adrenaline Movies

Anche i televisori smart LG offrono una lista di canali gratuiti.