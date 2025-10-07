Tutti i Garmin in sconto folle alla Festa delle Offerte Prime

Scopri tutti i Garmin in forte sconto alla Festa delle Offerte Prime 2025. Si tratta di un’occasione incredibile per mettere al polso smartwatch e sportwatch di altissima qualità. Il monitoraggio della salute e dell’allenamento sono precisissimi. Dai un’occhiata alle occasioni Amazon.
Garmin Forerunner 55 ricondizionato a soli 141,89 euro!
Garmin Forerunner 55 (Black), Smartwatch running con GPS, Cardio, Piani di allenamento inclusi, VO2max, Allenamenti personalizzati, Connect IQ, Taglia unica (Ricondizionato)
Garmin vívosmart 5 a soli 136,95 euro!
Garmin – Sistema trova-pesci Striker 4 Echolot a soli 149 euro!
Garmin eTrex SE, GPS portatile, Fino a 7 giorni di autonomia a soli 134,24 euro!
Garmin eTrex SE, GPS portatile, Fino a 7 giorni di autonomia, Batterie 2xAA, Display da 2,2", Garmin Explore, Bussola elettronica, Geocaching Live, Black & Yellow
Garmin Drive 53, Navigatore Satellitare per Auto a soli 131,89 euro!
Garmin Drive 53, Navigatore Satellitare per Auto, Touchscreen 5", Traffico in tempo reale, Mappa Europa completa, Aggiornamenti inclusi, ZTL, TripAdvisor, WiFi, Cavo USB-C
Garmin Venu 2S, Smartwatch AMOLED 1,1″ 40mm a soli 246,45 euro!
Garmin Venu 2S, Smartwatch AMOLED 1,1", Cassa da 40mm, Autonomia 10 giorni, Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Slate & Graphite)
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2″ a soli 287,18 euro!
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2" (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3″ a soli 442,53 euro!
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3", Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 24 giorni (Black & Charcoal)
Garmin vívomove Trend, Smartwatch ibrido, Cassa 40mm a soli 299 euro!
Garmin vívomove Trend, Smartwatch ibrido, Cassa 40mm, Touchscreen LCD e Lancette, Notifiche, Pay, SMS emergenza, Cardio, SpO2, GPS connesso, Monitoraggio 24/7, Sleep Score (Peach Gold & White)
Garmin Instinct 3 – Tactical, Smartwatch, 50mm a soli 539,22 euro!
Garmin Instinct 3 - Tactical, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3", Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App Sport, Funzioni tattiche e balistiche, Autonomia 24 giorni (Black)
Garmin Varia RTL516, Radar con luce LED per bici a soli 188,90 euro!
Garmin Varia RTL516, Radar con luce LED per bici, fino 65 lumen, rileva veicoli da 140m