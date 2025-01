Tutti i motivi per cui dovresti attivare subito una VPN quando navighi online

Si parla spesso di sicurezza online, truffe informatiche e violazioni dei dati personali ma abbiamo la tendenza a pensare che si tratti di fenomeni lontani da noi in cui cadono solamente chi non è molto attento. In realtà, anche considerando le capacità degli hacker, i rischi sono molto più elevati e più insidiosi di quanto si possa pensare. Motivo per cui l’unica soluzione possibile è quella di nascondere la propria connessione, evitando di risultare visibili quando si naviga online. Per farlo è necessario attivare una Virtual Private Network (VPN), una rete privata virtuale che protegge la connessione e la privacy online. Scarica ora Express VPN.

I rischi di una navigazione senza VPN

Quando si naviga online da desktop o da mobile la propria attività viene monitorata dai siti web cui si accede, dal provider e da altri soggetti che possono avere accesso a quei dati. In questo modo riescono a creare un profilo dettagliato di interessi e abitudini di ciascuno. Qual è il problema? Che in questo modo si è costantemente oggetto di pubblicità aggressiva e invasiva che condiziona la nostra esperienza online.

Inoltre questi dati e queste informazioni possono essere utilizzate dai servizi di telemarketing oltre che da potenziali truffatori che potrebbero sfruttarle per elaborare truffe sempre più credibili e mirate e per questo più difficili da riconoscere ed evitare.

Per tutti questi motivi (e non solo) l’utilizzo di una VPN assicura la massima sicurezza possibile. Soprattutto se è una VPN affidabile con server anche in Italia come quella proposta da ExpressVPN. Il servizio di ExpressVPN, infatti, assicura una navigazione completamente anonima, senza lasciare traccia della propria attività con la possibilità anche di accedere a contenuti educativi e in streaming altrimenti inaccessibili perché sottoposti a un blocco da parte del provider.

ExpressVPN ha in promozione il suo piano per accedere alla VPN per due anni risparmiando il 61% sul costo per ottenere il massimo della protezione collegando contemporaneamente fino a otto dispositivi diversi.