Tutto ciò che devi sapere su Shopify a soli 9,99€

Sei pronto ad entrare nel mondo dell’e-commerce? La rivoluzione del commercio online gioca un ruolo fondamentale per nuovi marchi e aziende, permettendo loro di connettersi direttamente con i consumatori senza passare attraverso le solite vie di vendita. E se ti dicessimo che c’è un modo semplice e diretto per creare il tuo primo negozio online? Shopify è la piattaforma di e-commerce leader sul mercato. E per usarla al meglio è importante affidarsi ad esperti del settore che possano guidarti attraverso le sue innumerevoli funzionalità e vantaggi.

Con quest’obiettivo in mente, un ottimo corso disponibile online è “Creazione di un negozio online con Shopify” di Rocío Carvajal, fondatore di The Make Group, un’agenzia di e-commerce e marketing digitale di Londra. In 14 videolezioni imparerai tutto quello che c’è da sapere su e-commerce e Shopify, così che tu possa lanciare il tuo primo negozio online e portare il tuo marchio in rete per ottenere maggiori introiti e successo. Ancora per poche ore il corso potrà essere tuo a soli 9,99 euro anziché 59,99: con un solo acquisto avrai accesso illimitato e per sempre a tutte le videolezioni e risorse fornite.

Tutto ciò che imparerai all’interno del corso

Inizierai creando il tuo account Shopify e prendendo familiarità con l’interfaccia della piattaforma. Poi sceglierai il design del tuo negozio e imparerai a personalizzarlo per adattarlo alle tue esigenze. Rocío ti insegnerà a creare prodotti, categorie e pagine di contenuto, a gestire il tuo blog e a ottimizzare il tuo negozio per i motori di ricerca.

Imparerai anche a gestire i pagamenti, le imposte sulle vendite e le spedizioni dei tuoi prodotti. Massimizzerai le possibilità del tuo negozio utilizzando diversi canali di vendita come Facebook, Instagram e Pinterest. Rocío ti guiderà anche attraverso l’implementazione di applicazioni esterne per aggiungere funzionalità al tuo negozio.

Una volta che tutto è pronto, testerai un ordine per assicurarti che tutto funzioni a dovere prima di aprire le porte digitali del tuo negozio. Infine, connetterai il tuo dominio e rimuoverai la modalità di manutenzione, pronti per il lancio. Che tu voglia vendere prodotti fisici o digitali, questo corso ti darà tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a vendere online con successo.

Il corso “Creazione di un negozio online con Shopify” di Rocío Carvajal è rivolto a tutti coloro che vogliono creare un primo negozio online senza avere alcuna conoscenza pregressa nel settore. I requisiti necessari, infatti, sono soltanto un computer con accesso a Internet. Queste sono le ultime ore per accedere alla promozione e ottenere uno sconto dell’83% sull’accesso illimitato al corso, che è composto da 14 videolezioni on-demand, accessibili da diverse piattaforme, risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante e tutti gli eventuali futuri aggiornamenti.

