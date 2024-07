Tutto il catalogo di Disney+ da 5,99 €/mese: ecco le offerte di oggi

Un catalogo ricco di contenuti, con film, serie TV e molto altro, accessibile con un costo contenuto. Scegliere oggi Disney+ è sempre più conveniente. La piattaforma di streaming di Disney+, infatti, propone contenuti per tutte le tipologie di utenti con la possibilità di scegliere tra tre diversi piani di abbonamento oltre che di poter optare per l’abbonamento annuale per ottenere uno sconto sulla spesa complessiva. In questo momento è possibile accedere a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale di Disney+ tramite il box qui di sotto.

Disney+: un piano per tutte le esigenze

Disney+ è disponibile nelle seguenti versioni:

piano Standard con pubblicità , con possibilità di sfruttare 2 accessi in contemporanea alla piattaforma, con contenuti in Full HD; il costo del servizio è di 5,99 euro al mese

, con possibilità di sfruttare 2 accessi in contemporanea alla piattaforma, con contenuti in Full HD; il costo del servizio è di piano Standard senza pubblicità , con possibilità di sfruttare 2 accessi in contemporanea alla piattaforma, con contenuti in Full HD; il costo del servizio è di 8,99 euro al mese ; in questo caso è disponibile anche l’abbonamento annuale con un costo di 89,99 euro

, con possibilità di sfruttare 2 accessi in contemporanea alla piattaforma, con contenuti in Full HD; il costo del servizio è di ; in questo caso è disponibile anche l’abbonamento annuale con un costo di piano Premium, con possibilità di sfruttare 4 accessi in contemporanea alla piattaforma, con contenuti in 4K; il costo dell’abbonamento è di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

Tutte le proposte per l’accesso a Disney+ sono disponibili senza vincoli di alcun tipo, garantendo un accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma. La scelta più conveniente è rappresentata dall’abbonamento annuale che permette di risparmiare 2 mensiiltà sulla spesa complessiva per 12 mesi di accesso senza limiti alla piattaforma. Per attivare subito un nuovo abbonamento, quindi, è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata tra i vari abbonamenti proposti da Disney per la sua piattaforma di streaming.