Tutto il Prime Day del mondo Amazon

Il Prime Day 2021 è già iniziato silentemente da qualche giorno coinvolgendo parte della produzione Amazon, ma da pochi minuti la grande parentesi di sconti per gli abbonati Prime si è estesa all'intera gamma dei prodotti del gruppo. Attenzione, non si tratta di sconti di poco conto, ma di sforbiciate nette a doppia cifra per rendere omaggio alla community Prime e per rendere davvero speciali questi giorni di opportunità sul marketplace. Sconti di questo tipo non si ripeteranno per molti mesi, dunque se stai guardando con curiosità al mondo Kindle, agli assistenti Alexa, o a dispositivi come Ring o Blink, questo è il giorno delle decisioni.

Prime Day 2021, ecco le primissime offerte Amazon

Abbiamo riassunto nei seguenti link i migliori prodotti Amazon che proprio in questi minuti entrano a regime nel loro Prime Day. Tra parentesi è disponibile la percentuale di sconto applicata.

Amazon Echo

Amazon Echo Dot di nuova generazione 24,99 euro (-58%)

Amazon Echo di nuova generazione a 69,99 euro (-30%)

Amazon Echo Auto a 34,99 euro (-42%)

Amazon Kindle

Amazon Kindle a 59,99 euro (-25%)

Amazon Kindle Paperwhite a 109,99 euro (-21%)

Acquistare subito il proprio device desiderato significa poterlo ricevere gratis con tempi pressoché immediati: con l'incedere del Prime Day i tempi di consegna potrebbero allungarsi su certi modelli, dunque con minori garanzie immediate.

Va ricordato come ogni offerta del Prime Day sia una esclusiva per gli utenti Prime, ma ormai lo sanno tutti: è sufficiente abbonarsi qui e cancellarsi entro un mese per approfittare subito degli sconti senza dovere alcun esborso entro il primo mese di prova.