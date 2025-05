Tutto l’intrattenimento in un solo dispositivo a meno di 80€

L’evoluzione degli smartphone è indubbiamente positiva, ma ha avuto anche degli effetti non sempre positivi. Concentrare tutto in un unico dispositivo, infatti, ha portato a non poter più fare a meno degli smartphone e a essere letteralmente assorbiti e distratti dall’eccesso di notifiche. Qualunque attività iniziamo, anche quelle rilassanti e piacevoli come allenarci, guardare un film o ascoltare musica, sono costantemente interrotte dalle notifiche delle varie app e dai messaggi. Puoi finalmente risolvere il problema e recuperare il piacere di fare le cose che ami con il lettore MP3 MECHEN 160 GB. Oggi su Amazon è in offerta con il 25% di sconto: acquistalo ora a soli 75,99€.

3 ragioni per scegliere il lettore MP3 MECHEN 160 GB

Display IPS da 5″ e sistema Android con WiFi e Bluetooth

Compatibile con Spotify, Audible e Amazon Music

160 GB di memoria + slot microSD

Perfetto per sport, viaggi, relax: porta la tua musica sempre con te

Il lettore MP3 MECHEN 160 GB è un dispositivo nella sua semplicità fondamentale. Cosa lo differenzia da uno smartphone? È innanzitutto più compatto, ma soprattutto non ha la SIM né il comparto fotografico. È un dispositivo votato completamente all’intrattenimento. Questo significa diverse cose. Innanzitutto che lo puoi portare in palestra, all’università o usarlo nei momenti di svago senza essere distratto o temere, nel caso di furto, di smarrire dati importanti.

Tecnicamente all’interno del lettore MP3 MECHEN 160 GB c’è il Play Store per scaricare le varie app social e quelle di messaggistica istantanea, ma puoi usarle solamente se sei connesso alla rete Wi-Fi (quindi a casa) o puoi decidere di non scaricarle e usare il dispositivo solo per ascoltare la musica o gli audiolibri, guardare film e serie TV o seguire i tuoi podcast preferiti.

E poi se sei un genitore può essere un dispositivo interessante da usare con i figli. Puoi infatti anche impostare diverse funzionalità di parental control per limitare (e controllare) l’accesso ai servizi digitali più a rischio. Così che i tuoi figli possano accedere alla dimensione sana del web, proteggendoli dai numerosi rischi.

Ideale per chi…

Vuole un lettore musicale indipendente dallo smartphone

Ama lo sport e il tempo libero con la propria musica preferita

Ascolta audiolibri e contenuti educativi in mobilità

Forse non ci avresti mai pensato, ma il lettore MP3 MECHEN 160 GB può esserti molto utile. Con la combinazione delle offerte oggi lo trovi su Amazon a soli 75,99€. Un piccolo grande affare.