Tutto lo spazio che vuoi a soli 18€ con la Pen Drive SanDisk 128GB Type C e A

La Pen Drive SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB è la soluzione perfetta per chi cerca spazio di archiviazione ultra veloce, portatile e super compatibile. Questa chiavetta 2 in 1 offre un connettore USB A, per computer, sistemi audio, televisioni, videoproiettori e tanto altro, e un connettore Type C per smartphone Android o Apple, tablet, iPad, Mac e altri.

Tutto questo a una velocità di trasferimento incredibilmente rapida, fino a 400 MB/s. Insomma, un vero e proprio gioiellino dalle ottime caratteristiche e dall’ottimo prezzo. Infatti, oggi è in offerta su Amazon con uno sconto importante. Acquista ora la SanDisk Ultra Dual Drive Go a soli 18 euro! Stai risparmiando senza rinunciare alla qualità.

La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione ad Amazon Prime che include anche spedizioni veloci, accesso a servizi premium come Prime Video, Amazon Music e Audible. Insomma, un vero e proprio mondo di vantaggi! Provali tutti a pochi centesimi di euro adesso se non sei ancora iscritto.

Pen Drive SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB: il sistema di archiviazione mai più senza

Vuoi trasferire dei contenuti dal tuo computer desktop al tuo smartphone o tablet? Con la Pen Drive SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB fai tutto in un attimo, anche file di grandi dimensioni. Acquistala adesso a soli 18 euro in offerta su Amazon. Grazie al doppio connettore USB A e Type C accedi a tutti i tuoi dispositivi senza limiti.

La scocca girevole non è solo resistente, ma protegge anche il connettore Type C quando non lo usi. Il connettore USB A è già protetto all’interno della scocca grazie a un sistema innovativo che non ne richiede nemmeno l’estrazione quando deve essere inserito nel dispositivo con tutta la struttura.

L’anello permette di portare sempre con te questa pen drive come un comodo portachiavi, così da non dimenticarti i tuoi contenuti multimediali importanti. Acquista ora la Pen Drive SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB a soli 18 euro su Amazon!