Tutto lo sport e l'intrattenimento di Sky a meno di 25€ al mese

Anche per Sky è tempo di Black Friday. Tra le offerte più interessanti di questi giorni c’è quella rivolta agli appassionati sportivi: Sky Sport e Sky TV insieme a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro, più attivazione del nuovo decoder Sky Stream a 19 euro. In un anno e mezzo il risparmio è pari a 486 euro.

Con l’ultima offerta di Sky si ha accesso a tutti i contenuti dei pacchetti Sky Sport e Sky TV, comprese le coppe europee e le migliori serie tv internazionali. Per attivare la promo del Black Friday in corso c’è tempo fino al prossimo 2 dicembre, dopodiché il prezzo tornerà quello di listino.

Sky Sport + Sky TV a 24,90 euro al mese per 18 mesi

Sky Sport consente la visione di 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, più i match di Europa League e Conference League. Al calcio europeo si aggiungono poi i motori con tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in diretta esclusiva. Spazio anche all’intera stagione di tennis con i match di ATP e WTA Tour fino al 2028, con tutti i 4 Slam più le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Chiudono il cerchio i giganti di NBA ed Eurolega, con ancora tanto altro sport dal rugby al golf.

L’offerta sportiva è completata dalla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. A parte il Roland Garros e l’Australian Open, grazie a Eurosport è possibile guardare gli sport invernali, il ciclismo, il basket italiano e gli altri eventi che portano la firma di Eurosport.

Infine, la promozione offre anche il pacchetto Sky TV, che include gli show, le serie, i documentari, le news e le produzioni Sky Original.