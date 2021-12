Tutto lo store di EaseUS al 30% di sconto per poco tempo

EaseUS è un'azienda che offre da anni tantissime soluzioni diverse per la manutenzione (e non solo) dei dispositivi desktop e mobile. Durante le festività natalizie, ha quindi deciso di regalare un bel 30% di sconto su qualsiasi tipologia di acquisto effettuata sul proprio store. Questo significa che, fino al 10 gennaio, tutti avranno la possibilità di utilizzare il codice sconto XMAS30E nel carrello per portarsi a casa tutti i prodotti preferiti ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo tutto nel dettaglio.

I prodotti di EaseUS in sconto del 30%

In realtà non c'è una selezione di prodotti da segnalare, in quanto, come già accennato in precedenza, tutti i software presenti sullo store saranno scontati del 30% con il codice XMAS30E fino al 10 gennaio 2022. Quello che possiamo fare però, è riportare quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori programmi da tenere senza dubbio sotto controllo e considerare durante l'acquisto.

Tra gli strumenti più popolari e meglio riusciti di EaseUS troviamo sicuramente quelli pensati per il recupero dei dati, con particolare attenzione a Data Recovery Wizard, pensato principalmente per il recupero dei dati cancellati su dispositivi desktop, sia Windows che macOS, e MobiSaver, ottimizzato invece per il recupero dei dati eliminati su dispositivi mobile Android e iOS. Quest'ultimo software potrà essere scaricato in tre versioni differenti: una compatibile con macOS, una con Windows e una con Android.

Un altro software molto popolare è MobiMover, principalmente utilizzato per migrare i dati da un dispositivo mobile all'altro. Questo potrà essere utilizzato per trasferire i dati da un PC ad un iPhone, da un iPhone ad un PC, oppure ancora da un iPhone ad un altro. Inoltre, non mancherà la possibilità di effettuare un backup di tutti i dati, molto utile per tenere al sicuro ogni documento e applicazione presente sul proprio smartphone.

Infine, tra gli altri programmi molto noti, riportiamo: Video Editor per la modifica dei filmati, Video Converter per la conversione dei filmati, Video Downloader per il download dei filmati, Disk Copy per clonare i dati presenti su Hard Disk, LockMyFile per bloccare con crittografia i propri file e anche PDF Editor, utile per produrre, modificare e convertire documenti in formato PDF.