Tutto NOW a 24,99€ al mese per 12 mesi (risparmi il 32%)

Torna l’offerta del pacchetto completo di NOW, con le serie tv, gli show, i film e lo sport di Sky a 24,99 euro al mese per 12 mesi anziché 36,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Di fatto, questo pacchetto dà accesso completo all’intera programmazione di Sky.

Ad esempio il pass Sport include la Champions League, l’Europa League e la Conference League, più 3 partite a turno di Serie A, la Serie C e la Premie League. A tutto questo si aggiungono poi anche gli altri sport, tra cui l’intera stagione di tennis, la Formula 1, la MotoGP, l’NBA e altro ancora.

Nel pacchetto completo trovano spazio anche i pass Cinema e Entertainment, con le serie tv internazionali firmate HBO, gli show e le produzioni Sky Original e i film più attesi con nuove uscite ogni mese.

L’offerta di NOW al completo è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NOW.

Tutto NOW a 24,99 euro al mese per 1 anno

Avere a disposizione l’intera programmazione live e on demand di Sky a meno di 25 euro al mese è un’opportunità offerta esclusivamente dal servizio streaming NOW.

Attivando in questi giorni l’offerta si ha la possibilità di seguire ad esempio le ATP Finals di Torino con protagonista Jannik Sinner, così come l’ultimo Gran Premio di quest’anno della MotoGP e le ultime corse della lunga stagione di Formula 1.

Se invece si ha la passione per le serie, da non perdere Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, serie tv rivelazione dell’anno. Spazio anche agli show di Sky, con la fase finale di X Factor e, a dicembre, la nuova edizione di MasterChef Italia con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Maggiori informazioni sull’offerta che include i pass Sport, Cinema e Entertainment a questa pagina del sito NOW.