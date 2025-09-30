 TV 4K Xiaomi (2026) da 65 pollici: IMPERDIBILE a questo prezzo
Metti in salotto questa TV 4K e non dovrai più andare in sala per vivere le emozioni del grande cinema: approfitta dell'offerta di Amazon.
Metti in salotto questa TV 4K e non dovrai più andare in sala per vivere le emozioni del grande cinema: approfitta dell'offerta di Amazon.

Perfetta per ogni salotto con ambizioni da sala cinematografica, la TV 4K da 65 pollici della gamma Xiaomi TV F 65 è in forte sconto su Amazon. È il modello 2026, quello di ultima generazione e pronto per lo streaming, con tecnologie avanzate come il pannello Eye Care con HDR10, il refresh rate da 120 HZ per la modalità Game e l’audio immersivo con Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X.

Compra la TV 4K Xiaomi in sconto

Xiaomi TV F 65 (2026): la TV 4K è in forte sconto

All’interno del suo design con un’elegante finitura in metallo e cornice ultrasottile racchiude tutto il necessario per riprodurre immagini nitide e dettagliate, con contrasti intensi e colori vivaci. L’integrazione della piattaforma Fire TV consente di accedere rapidamente a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+, attraverso un’interfaccia intuitiva e suggerimenti personalizzati. Inoltre, grazie ad Alexa, basta la voce per cambiare canale, regolare il volume, cercare film o persino gestire i dispositivi smart di casa, senza interruzioni, mentre con Apple AirPlay è possibile trasmettere foto, video o l0intero schermo di iPhone, iPad e Mac. Scopri di più nella scheda completa.

La TV 4K d 65 pollici della gamma Xiaomi TV F 65 (2026)

Da listino costa 569 euro, ma grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare la TV 4K da 65 pollici della gamma Xiaomi TV F 65 (modello 2026) al prezzo di soli 399 euro. Il risparmio è notevole. Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, la riduzione della spesa è automatica.

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

C’è la disponibilità immediata e se la ordini adesso arriverà da te entro pochi giorni con la consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Davide Tommasi
30 set 2025
