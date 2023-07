TV JVC QLED con pannello 4K da 70 pollici in sconto su eBay

Parallelamente alla offerta eBay su Google Pixel 7a, nel medesimo servizio di e-commerce continuano le offerte di Monclick su televisori per ogni esigenza e di ogni dimensione. Il rivenditore italiano sta infatti proponendo uno sconto sul TV JVC LT-70VAQ725I, dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K da ben 70 pollici e del sistema operativo Android. Se cerchi un televisore di fascia alta a un prezzo competitivo, pertanto, valuta attentamente questa grande occasione!

TV JVC QLED in offerta su eBay: i dettagli

Il modello JVC LT-70VAQ725I ora in sconto si presenta con un display QLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 70 pollici, tempo di risposta di 8 ms e supporto alle tecnologie HDR10 e Dolby Vision alto video. Lato audio, invece, notiamo il supporto alla decodifica audio Dolby Digital Plus per il sistema di due altoparlanti in dotazione.

Naturalmente non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, già integrato sotto la scocca. Ad accompagnarlo è il sistema operativo Android TV, con il quale potrai accedere ad applicazioni come Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e YouTube sin dalla prima accensione. Insomma, potrai vedere film, serie TV e anche eventi sportivi con pochi click del telecomando!

Lo sconto attualmente proposto da Monclick su eBay porta il prezzo da 599 euro a 549 euro ma, paragonando il costo di listino con quello fissato altrove, è evidente che questa è un’occasione d’oro: in altre negozi online e retail, infatti, si parla anche di cifre pari a 650-700 euro al posto di 900 circa. In altre parole, il TV QLED JVC LT-70VAQ725I è davvero imperdibile ora su eBay. La consegna è persino gratuita e viene effettuata entro il 4 agosto 2023.

