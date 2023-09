TV LG QNED 2023 al 42% in meno? Certo, su Amazon!

Il televisore Samsung in offerta su eBay da noi proposto in queste ore non fa al caso tuo, o per le specifiche tecniche o perché preferisci fare acquisti su Amazon? Abbiamo l’alternativa perfetta per te, ma preparati a spendere di più: sul sito fondato da Jeff Bezos puoi infatti accedere a un eccellente TV LG QNED del 2023 da 50 pollici a quasi 600 euro grazie a uno sconto del 42% sul prezzo di listino. E se pagare questa cifra in unica soluzione ti spaventa, sappi che si tratta di una promozione compatibile con il pagamento a rate Tasso Zero!

Le specifiche del TV LG QNED

Il televisore LG QNED 50QNED816RE è una eccellente soluzione per la visione di film e serie TV in Ultra HD 4K, grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e Nanocell per ottenere una maggiore raffinatezza e purezza dei colori. Il processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale, poi, ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando, anche nel caso del gaming. Con il supporto a VRR, AMD FreeSync Premium e due porte HDMI 2.1, potrai collegare la tua console preferita e giocare in 4K senza notare il minimo calo di frame a causa del televisore.

Non manca poi un sistema smart, webOS 23, per accedere a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tante altre app in streaming. Infine, il televisore LG in questione integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre. Insomma, non manca nulla!

Lo sconto Amazon, quindi, porta il prezzo finale da 1.049 euro a 609 euro, con pagamento a rate effettuabile con Cofidis per ripartire il costo su rate mensili comode da pagare, senza interessi. In caso di acquisto oggi, 14 settembre 2023, la consegna è prevista per lunedì 18.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.