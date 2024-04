TV Metz: qualità TEDESCA a soli 119€ solo su Amazon

Oggi su Amazon il risparmio è incredibile. Acquista subito la TV Metz 32″ a soli 119,99 euro. Questo marchio è un brand tedesco di ottima qualità. Compatibile con la nuova tecnologia di trasmissione DVB-T2 è in grado di ricevere tutti i canali gratuiti del digitale terrestre.

Inoltre, grazie al tuo abbonamento a Prime, non solo hai la consegna gratuita inclusa, ma puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out. Scopri questa televisione essenziale, ma di qualità a un prezzo super competitivo.

TV Metz 32″: prezzo incredibile e qualità tedesca a casa tua

Con la TV Metz 32″ hai un ottimo dispositivo per guardare tutti i canali gratuiti del digitale terrestre con i tuoi programmi preferiti. Accendi questo televisore con soli 119,99 euro. Un prezzo così non lo trovi da nessuna parte, soprattutto con questa qualità.

Il display Direct LED da 32 pollici assicura immagini colorate e dettagli incredibile grazie alla tecnologia HD. Lasciati coinvolgere da quello che stai vedendo grazie a un’esperienza immersiva assicurata dal supporto Dolby Audio. Scegli tra 5 diverse modalità di suono per un’esperienza avanzata.

Colleghi qualsiasi dispositivo dotato di HDMI per trasmettere in streaming le tue piattaforme preferite. Inoltre, grazie alle porte USB trasformi questa televisione in un fantastico mediaplayer. Acquistala subito a soli 19,99 euro. La trovi solo su Amazon.