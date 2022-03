TV obsoleto? Acquista un 65 pollici e sei pronto per lo Switch (-220€)

Se hai ancora un televisore obsoleto e non ti sei preparato per lo switch in arrivo sul digitale terrestre, corri ai ripari. Finalmente è arrivata l’occasione per un upgrade e lo puoi fare su eBay dove c’è un’offerta colossale che ti aspetta. Hai l’occasione di far diventare tuo un perfetto televisore da 65 pollici firmato Hisense. A farti l’occhiolino c’è il ribasso che ti permette di risparmiare più di 200 euro concludendo un affare personale a soli 529,00€.

Prezzo elevato? Scegli PayPal come pagamento e suddividi in tre rate senza paura (qui tutte le informazioni), non ci sono costi aggiuntivi.

Le spedizioni avvengono in tempi brevissimi e senza richiedere neanche un euro in più.

Hisense: il tuo nuovo televisore da 65 pollici a prezzo stracciato

Tra i tanti televisori in vendita sul mercato, molti utenti scelgono proprio i modelli Hisense. Hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e ti permettono di arrivare a sfiorare dimensioni elevate che forse mai avresti potuto pensare di permetterti. Come marchio è davvero ottimo ed è affidabile, dopotutto è anche sponsor del calcio.

In ogni caso, parlando di questa meraviglia, ovviamente è compatibile con tutte le nuove tecnologie che stanno entrando in gioco. Si tratta di una smart TV che supporta le migliori applicazioni per lo streaming e non ti fa scendere a compromessi. Grazie al telecomando in un solo secondo hai tutto a portata di mano. Stanco di utilizzare le dita? Con Amazon Alexa integrata vai una favola.

Il pannello montato, ovviamente, è da 65 pollici e si parla di un LED con risoluzione Ultra HD 4K per non farti mancare neanche un dettaglio. L’aggiunta del HDR è una caratteristica che non può passare inosservata.

Ultra slim e moderno, questo televisore fa colpo appena lo vedi.

Acquista al volo il tuo nuovo gioiellino proprio su eBay, ne approfitti al volo e lo paghi appena 529,00€, un prezzo regalato. Se vuoi suddividere in tre rate leggi la guida che ti ho linkato sopra, per il resto le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

