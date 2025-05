TV Samsung diventa un quadro Disney o Star Wars

Samsung ormai da anni prova a trasformare la TV in qualcosa di più di un semplice schermo nero appeso al muro. L’idea di fondo è semplice: se il televisore deve stare lì anche quando è spento, perché non renderlo bello da vedere? Da questa filosofia è nata la serie The Frame, pensata per mimetizzarsi con un quadro vero e proprio grazie a una cornice che imita quelle dei dipinti.

Inoltre, Samsung ha creato un Art Store, una sorta di galleria digitale con più di 3.500 opere d’arte tra cui scegliere per trasformare il salotto in un piccolo museo domestico.

TV Samsung mostrano quadri di Star Wars, Disney e National Geographic

Il Samsung Art Store include ora una selezione di immagini in definizione 4K provenienti di Disney, Star Wars, Pixar e National Geographic, ha annunciato il produttore con un comunicato. Inizialmente riservato ai modelli The Frame, è ora disponibile sui TV Samsung Neo QLED e QLED rilasciati nel 2025 e compatibili con le funzionalità AI.

“La nuova Disney Collection trasforma i salotti in coinvolgenti gallerie digitali, mettendo in mostra opere classiche e contemporanee che celebrano la narrazione, l’avventura e la bellezza del nostro pianeta. Dalle toccanti storie delle principesse Disney di film come La Sirenetta, Biancaneve e Raperonzolo alla leggendaria saga di Guerre Stellari e alla fauna mozzafiato del Pianeta Terra“.

Non saranno contenti solo i fan delle produzioni Disney, ma anche gli amanti dell’arte. L’Art Store ospita anche capolavori di musei come il Museum of Modern Art (MoMA), il Metropolitan Museum of Art e il Musée d’Orsay. Sono state aggiunte al catalogo anche le opere d’arte contemporanea e moderna presentate alla fiera Art Basel.

L’accesso all’Art Store richiede un account Samsung. Il servizio si può provare gratuitamente per due mesi, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento di 4,99 euro al mese.