TV Samsung QLED 4K 75" al 10% in meno su eBay: è un modello strepitoso!

Oltre alla promozione eBay sul televisore Samsung Neo QLED a 1.500 euro in meno, sullo stesso portale si trovano altri device di elettronica a cifre molto intriganti. In alcuni casi le offerte sono minime; tuttavia, si rivelano comunque occasioni imperdibili. È il caso del TV Samsung QLED 4K da 75 pollici del 2023, venduto al 10% in meno per un periodo di tempo limitato.

Acquista il TV Samsung QLED 4K da 75 pollici su eBay

Vediamo quindi le specifiche tecniche dello smart TV Samsung QE75Q60CAU del 2023: è caratterizzato da un display QLED UHD 4K dalla diagonale di 75” e design con doppio appoggio alla base verso le estremità. La frequenza di aggiornamento nativa è pari a 50Hz, quindi non aspettatevi una fluidità strepitosa soprattutto con il gaming. Importante è il supporto alla tecnologia video HDR10 e agli standard HLG e Quantum HDR per migliorare la qualità dell’immagine e garantire un’esperienza visiva mozzafiato con qualsiasi contenuto.

Ovviamente non può mancare un OS per accedere ad applicazioni smart, che in questo caso è la piattaforma proprietaria Tizen. In più, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione è già integrato cosicché tu possa risultare pronto allo switch-off imminente.

Quanto costa questo smart TV Samsung QLED da 75 pollici del 2023? 999,99 euro, esattamente il 10% in meno rispetto al listino. L’acquisto su eBay puoi completarlo tramite carta di credito o PayPal, con consegna prevista tra il 6 e l’8 novembre 2023, rigorosamente senza costi aggiuntivi.

