TV Samsung QLED 4K da 55" scontata di 100€ su Amazon!

Appassionati di tecnologia e cinema, preparatevi a un’esperienza visiva senza precedenti grazie alla straordinaria offerta di Amazon sulla TV Samsung QE55Q80CATXZT QLED 4K da 55 pollici. Un’opportunità irripetibile che vede il prezzo di questo gioiello tecnologico scendere da 699 euro a soli 599 euro. Un’occasione da non perdere per trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica di altissimo livello!

Caratteristiche principali della TV Samsung QLED 4K da 55″

La Samsung QE55Q80CATXZT è una TV che unisce eleganza, innovazione e prestazioni di alto livello. Con una diagonale di 55 pollici, questo modello offre una risoluzione 4K Ultra HD che vi permetterà di godere di immagini nitide e dettagliate. La tecnologia QLED garantisce una qualità del colore e del contrasto senza paragoni, con neri profondi e colori vivaci che rendono ogni scena incredibilmente realistica.

Uno dei punti di forza di questa TV è la tecnologia Quantum HDR+ che, insieme al Direct Full Array, assicura una luminosità e un contrasto perfetti, indipendentemente dalle condizioni di luce nella stanza. Ogni dettaglio, dalle ombre più scure alle luci più brillanti, viene reso con una precisione sorprendente. Il tutto è gestito dal processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale per supportare una definizione video di un’altra categoria e il 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

Non solo immagini straordinarie, ma anche un’esperienza audio coinvolgente grazie al sistema di altoparlanti integrato con tecnologia Object Tracking Sound. Questa tecnologia fa sì che il suono segua l’azione sullo schermo, offrendo un’esperienza sonora dinamica e avvolgente. Gli speaker su 4 lati e sul retro del televisore offrono un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva, mentre il supporto per Dolby Atmos completa il quadro, garantendo un audio di qualità cinematografica.

Infine il Gaming Hub consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, lo Smart Hub invece è utile per sistemare i vostri contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto e infine la funzionalità SmartThings serve per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Il design elegante e minimalista della TV Samsung QE55Q80CATXZT si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Le cornici sottili e il supporto regolabile offrono flessibilità nel posizionamento. Insomma questa straordinaria offerta su Amazon rende la TV Samsung QE55Q80CATXZT QLED 4K da 55 pollici un acquisto imperdibile per chiunque voglia migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico. Da 699 euro a soli 599 euro, è il momento perfetto per investire in una TV di alta qualità che offre prestazioni eccezionali sia in termini di immagine che di audio. Non perdete l’occasione di portare a casa questa fantastica TV a un prezzo imbattibile che potete anche dilazionare in comode rate a tasso zero.