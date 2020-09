TV sempre più grandi, prezzi sempre più piccoli

Tra le offerte che eBay ha portato in vetrina in queste ore v’è un affondo particolare sui prezzi dei prodotti distribuiti da Monclick, negozio ad alto feedback che sta spalmando sconti a doppia cifra sul proprio intero catalogo.

Samsung UE65TU8070: lo sconto arriva a 260 euro

Tra le offerte disponibili ne vogliamo segnalare una a titolo esemplificativo, poiché importante nel prezzo, perché relativa ad un prodotto di grande qualità e poiché accompagnata dalla spedizione gratuita: si tratta della tv Samsung UE65TU8070, un modello da 65 pollici che si può ottenere per appena 639 euro. Lo sconto in questo caso è pari al 28%, con un avanzo netto pari a 260 euro.

L’aumento della definizione sugli schermi televisivi ha progressivamente ridotto la distanza a cui occorre posizionarsi per poter vedere al meglio le immagini. Ciò ha spinto sempre di più di produttori ad aumentare la diagonale disponibile e gli utenti a cementare il rapporto tra il salotto e la tv come elementi base per il tempo libero domestico. Diagonali da 65 pollici in presenza di specifiche qualitative di livello, però, solitamente portano il prezzo del televisore verso cifre onerose, di fronte alle quali spesso ci rinuncia e si cede al compromesso (del resto un 50 pollici va più che bene nella maggior parte delle abitazioni).

Ma se la dimensione conta, lo sconto abilita: ecco che Monclick cancella gli 899 euro necessari per questa Samsung UE65TU8070 e li porta a 639 euro garantendo al contempo risoluzione 2160p (4K), HDR, tecnologia LED e tutto quanto possa offrire una smart tv connessa (ivi compresa la compatibilità con Alexa). Profilo sottile, cornice che diventa invisibile e classe energetica A+ completano il quadro delle specifiche sulle quali pesare la propria scelta.