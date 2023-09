TV TCL 4K a un PREZZO SPECIALE su eBay con CODICE SCONTO

Contemporaneamente alla promozione speciale sul TV LG OLED Objet rilanciata da eBay in collaborazione con un rivenditore italiano di dispositivi d’elettronica, nello stesso sito si trovano altri televisori in offerta. Ne stai cercando uno tradizionale, 4K con un pannello dalla diagonale elevata? In questo momento puoi acquistare un TV TCL 4K da 65 pollici al 10% in meno grazie a un codice sconto speciale. Utilizzandolo, il prezzo scende sotto 450 euro.

Questo TV TCL 4K è imperdibile su eBay!

Il televisore è noto altrimenti con il nome in codice TCL 65P638, da cui si evince dalle prime due cifre la diagonale del pannello: 65 pollici, che si traduce in 83,5 cm di altezza e 144,6 cm di larghezza, per un peso di 14,1 kg. Il display Ultra HD 4K supporta HDR10, Dolby Vision e HLG10, oltre alla modalità a bassa latenza automatica per ottimizzare i consumi e le performance durante il gaming.

Lato connettività notiamo la presenza di due porte HDMI, una porta HDMI-eARC, una uscita LAN e due porte USB 3.0 e 2.0. Il sistema operativo è Google TV, ovvero l’ultima versione di Android per televisori con applicazioni preinstallate come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ed Apple TV+. Per ogni altra app, dunque, è possibile utilizzare il Google Play Store. Infine, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, in maniera tale da prepararsi per lo switch-off previsto per fine 2023 o inizio 2024.

Con il codice sconto SETTEMBRE2023 potrai quindi ricevere a casa il TV TCL in questione a 422,10 euro, esclusivamente fino al 28 del mese. La consegna è gratuita e prevista tra venerdì 8 e martedì 12 settembre. Il reso può essere richiesto entro 14 giorni dall’acquisto, che va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

