TV TCL 4K da 43" all'incredibile prezzo di 229€ solo su eBay

Perché accontentarsi di un semplice televisore quando potete averne uno di alta qualità a poco prezzo? Il TLC 43P635 è il TV che state cercando, acquistatelo su eBay al fantastico prezzo di soli 229,99 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo splendido modello.

TV TCL 43P635: caratteristiche tecniche principali

Questo televisore è dotato di un pannello con una tecnologia all’avanguardia LED che riproduce un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche. La tecnologia Dynamic Color Enhancement è stata sviluppata esclusivamente da TCL ed è progettata per ottimizzare automaticamente la vivacità del colore per un’esperienza video più vibrante e di alta qualità. È anche dotato della tecnologia audio Dolby, che garantisce un’elevata qualità del suono e mette sempre lo spettatore al centro dell’azione.

Grazie a HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) potrete godere della migliore esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e l’impostazione automatica dell’immagine perfetta per il gaming. Con Google TV, invece, potrete godere di film, programmi TV, e molto altro da tutte le tue app e abbonamenti organizzati in base alle vostre preferenze.

Oggi avrete la possibilità di acquistare il fantastico televisore TCL 43P635 a un prezzo super conveniente di 229,99 euro grazie a eBay. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono assicurate da un venditore affidabile come testimoniato dal 95,2% di feedback positivi su più di 177mila recensioni.