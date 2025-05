TV vecchia? Con meno di 18€ è di nuovo perfetta

In questi anni abbiamo assistito a diversi cambiamenti nella TV con un adeguamento delle frequenze di trasmissione. Il passaggio al nuovo standard di riferimento, il DVB-T2 (digitale terrestre di seconda generazione), è iniziato nel lontano 2017 ma solamente nel 2025 dovrebbe completarsi. Se hai una TV vecchia (acquistata indicativamente prima del 2018), a breve potresti non vedere più alcuni canali. Per evitare di spendere soldi per una nuova TV, puoi risparmiare con il decoder digitale terrestre xeeYouvision 2025-2026 in offerta su Amazon con il 15% di sconto.

3 ragioni per scegliere il decoder digitale terrestre xeeYouvision 2025-2026

Compatibile con gli standard 2025-2026 (DVB-T2 H265 HEVC Main10)

Compatto e invisibile dietro il televisore

Funzione PVR e lettore multimediale integrato

Verifica se la tua TV è compatibile al nuovo digitale terrestre

Il nuovo DVB-T2 assicura una maggiore quantità di canali e soprattutto immagini ad alta definizione con suoni di qualità superiore. Senza dimenticare la possibilità di usufruire di più servizi interattivi. Per verificare se la tua TV è compatibile è sufficiente che ti sintonizzi sul canale 100 o sul canale 200 del digitale terrestre. Se visualizzi una schermata con un logo di test o la scritta “Test HEVC Main10” la tua TV è compatibile, altrimenti per non dover acquistare una nuova TV puoi approfittare del coupon su Amazon e avere il decoder digitale terrestre xeeYouvision 2025-2026 a soli 17,76€.

È un piccolo dispositivo che si nasconde tranquillamente dietro la TV così da non risultare ingombrante o fastidioso che una volta collegato ti permette di accedere a tutti i canali del nuovo digitale terrestre in alta definizione fino a 1080p.

Oltre a rendere compatibile la tua vecchia TV, il decoder digitale terrestre xeeYouvision 2025-2026 ti dà anche la possibilità di collegarvi pendrive USB dalle quali riprodurre foto, video e file audio direttamente sulla tua televisione.

Ideale per chi…

Vuole aggiornare la propria TV senza acquistarne una nuova

Cerca un decoder portatile per camper o seconde case

Desidera un telecomando unico per TV e decoder

Se hai bisogno di aggiornare la tua TV il decoder digitale terrestre xeeYouvision 2025-2026, ora in offerta con il 15% di sconto, è quello che fa al caso tuo.