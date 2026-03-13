La TV capisce chi la guarda: webOS di LG si adatta ai bambini

LG annuncia l’arrivo di novità per la piattaforma webOS, integrata sulle sue TV: attraverso l’implementazione dell’intelligenza artificiale è in grado di adattare contenuti, suggerimenti e interfaccia in base al profilo selezionato. In particolare, nel comunicato giunto in redazione si pone l’accento sul fatto che questo approccio permette di ottimizzare l’esperienza per i più piccoli, proponendo programmi e applicazioni in linea con la loro età.
Funzionalità per i più piccoli con webOS, sulle TV LG
Nel concreto, significa che i bambini possono interagire in modo sicuro con app ricreative come Disney+ e LG Channels e con contenuti educativi come nel caso di YouTube Kids e Baby Shark World for Kids, dove si trovano tutorial e giochi didattici per imparare numeri, forme, colori, lettere, lingue straniere e molto altro. A questo si aggiungono giochi per l’apprendimento come Jeopardy!, Anipang Match, Playworks e ABCmouse.
Sempre con l’obiettivo di dar vita a un’esperienza ottimizzata per tutta la famiglia, ci sono strumenti di parental control che limitano le ore di utilizzo della TV e la certificazione EyeSafe presente sui modelli OLED che protegge gli occhi dei bambini grazie alle basse emissioni di luce blu.
Una fruizione intelligente e personalizzata, che conferma l’impegno di LG nel rendere la Smart TV un ecosistema flessibile e condiviso dalla grande varietà di contenuti, capace di adattarsi anche alle esigenze dei più piccoli.
La piattaforma webOS è in circolazione fin dal 2009. Inizialmente è stata sviluppata da Palm, poi è passata nelle mani di HP, infine in quelle di LG. Nel tempo è stata adattata per girare su smartphone e tablet, fino a trovare oggi il suo ambito d’azione sui televisori del marchio.