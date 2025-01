Twin Peaks di David Lynch: il cofanetto Blu-ray è in sconto

La fotografia, la narrazione contorta e straniante, le musiche di Angelo Badalamenti: tutto è perfetto in Twin Peaks, l’opera più nota tra quelle di David Lynch destinate al piccolo schermo. Oggi che il maestro se n’è andato, raggiungendo idealmente Laura Palmer e la Signora Ceppo, è l’occasione giusta per celebrarne la memoria e la grandezza artistica. L’alternativa migliore allo streaming è il cofanetto Blu-ray che include le tre stagioni della serie, in promozione su Amazon.

Uno dei capolavori di David Lynch: la serie Twin Peaks

Si tratta di una collezione composta da 16 dischi con audio in italiano e in inglese, per trascorrere più di 41 ore in compagnia dell’agente speciale Dale Cooper. Un vero e proprio capolavoro da rivedere (o da vedere, è assolutamente consigliato), per capire quanto la serie fosse rivoluzionaria al suo debutto in TV, ormai 35 anni fa. Meritevole anche la terza stagione, arrivata nel 2017, in cui il regista ha dato libero sfogo a tutta la sua geniale creatività, mai banale. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Al momento, il cofanetto Blu-ray di Twin Peaks è in sconto su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo di 35 euro. La qualità video migliorata rispetto alle edizioni pubblicate in passato e i tanti contenuti speciali inclusi, così come i molti dietro le quinte, lo rendono un must have per tutti gli appassionati del genere (e non solo).

Come si può facilmente immaginare, la scomparsa di David Lynch annunciata ieri dalla famiglia ha riacceso l’attenzione su Twin Peaks. Il cofanetto è già quello più venduto nella categoria Film e TV su Amazon, potrebbe andare sold out in fretta. Considerando l’interesse, segnaliamo anche la versione DVD.