Twitch come TikTok: in arrivo feed scorrevole

In una lettera aperta pubblicata mercoledì, l’amministratore delegato di Twitch Dan Clancy ha illustrato i piani della società per il 2024. L’obiettivo principale è quello di aiutare gli streamer a far crescere il proprio pubblico anche quando non sono in diretta, attraverso una serie di novità e miglioramenti della piattaforma.

Nuovo design dell’app ispirato a TikTok

Quest’anno Twitch ha in programma di rinnovare completamente la sua app per la prima volta in cinque anni. Il nuovo design abbandonerà lo stile di lunga data per concentrarsi su un feed scorrevole simile a quello di TikTok. Questo permetterà agli spettatori di passare agevolmente da un contenuto all’altro, scoprendo così nuovi streamer. La data di lancio dell’app ridisegnata non è ancora stata annunciata, ma questo cambiamento dimostra la volontà di Twitch di adattarsi alle tendenze attuali per rendere più sostenibile nel lungo termine sia la propria attività che la comunità di creator.

Jeremy Forrester, vicepresidente del prodotto comunitario di Twitch, ha dichiarato in un’intervista a TechCrunch: “Le persone non possono essere sempre in diretta, quindi vogliamo dare strumenti ai creatori per aiutarli a continuare a coinvolgere la loro comunità anche quando sono offline“.

Un anno difficile per Twitch

Il 2023 è stato un anno complicato per Twitch. Emmett Shear, uno dei fondatori originari di Justin.tv (il servizio che sarebbe poi diventato Twitch), si è dimesso dal ruolo di CEO. L’azienda ha subito una serie di profondi licenziamenti, tagliando il mese scorso altri 500 dipendenti, pari al 35% della forza lavoro. Twitch ha anche annunciato il ritiro dalla Corea del Sud, un importante mercato di esports, a causa degli elevati costi di gestione dell’attività online in quel paese.

Inoltre, nel corso del 2023 ha dovuto affrontare alcune controversie a livello di community, legate agli aggiornamenti della suddivisione dei ricavi e delle regole sui contenuti brandizzati. In entrambi i casi, l’azienda è stata costretta a fare marcia indietro dopo le reazioni negative degli streamer.

Visti i tagli al personale e l’incertezza generale sull’attività, il 2024 rappresenta un anno cruciale per Twitch. L’azienda deve razionalizzare le operazioni, rassicurando al contempo gli streamer sul fatto che la piattaforma resta il posto giusto dove investire tempo ed energie.

Oltre il livestreaming: l’importanza dei contenuti on-demand

Recentemente Twitch ha ampliato le possibilità di creare contenuti sulla piattaforma, andando oltre le classiche dirette in live streaming e permettendo modalità più flessibili in cui streamer e spettatori non devono necessariamente essere online nello stesso momento.

Un anno fa è stato rilasciato uno strumento per esportare facilmente i videoclip su app come YouTube e TikTok, mentre è in arrivo l’esportazione diretta su Instagram. Queste novità dimostrano che Twitch ha capito di aver bisogno di un rapporto di collaborazione, non solo di competizione, con gli altri social network. L’obiettivo è aumentare la visibilità dei contenuti e rendere più facile per i nuovi creator costruirsi un pubblico.

“Vogliamo aumentare drasticamente la quantità di contenuti condivisi su altre piattaforme”, ha detto Forrester. “Quindi l’obiettivo è che molte più persone vedano più contenuti di Twitch ogni volta che entrano in Instagram, TikTok o YouTube Shorts“.

I contenuti on-demand hanno infatti caratteristiche diverse rispetto alle dirette e possono diventare virali più facilmente. Portare più contenuti Twitch su altri servizi dà l’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio e di attirarlo poi verso la propria comunità sulla piattaforma di streaming.