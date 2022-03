Twitch: nuovi strumenti per segnalazioni e ricorsi

Dopo la notizia relativa ad una maggiore apertura verso i contenuti per adulti, il team di Twitch ha da poco comunicato che la celeberrima piattaforma è pronta ad offrire nuovi strumenti aventi lo scopo di permettere agli utenti di partecipare attivamente per rendere il servizio sempre più sicuro. Le novità, per la precisione, includono un processo di segnalazione maggiormente intuitivo e un portale per i ricorsi semplificato.

Twitch: novità per segnalazioni e portale per i ricorsi

Per quel che concerne il processo di segnalazione, a partire dalla prossima settimana gli utenti potranno far presente in maniera più accurata problemi specifici e fornire dati preziosi su potenziali comportamenti scorretti emergenti.

Il design dello strumento è più semplice rispetto a quanto offerto in precedenza e, di conseguenza, risulta pure essere maggiormente intuitivo. Inoltre, include una nuova funzionalità di ricerca per trovare immediatamente il motivo esatto della segnalazione e dei menu personalizzati per contenuti live, VOD o clip.

Il portale per i ricorsi, invece, è tutto nuovo e include aggiornamenti tecnici che aiutano gli addetti di Twitch a studiare in modo più rapido i ricorsi, per l’appunto. Lato utenti, semplifica il processo andando a fornire visibilità sulle esecuzioni ammissibili al ricorso e mostra lo stato e l’esito delle richieste in corso e di quelle precedenti.

Da notare che in genere solo le esecuzioni emesse negli ultimi 60 giorni sono visualizzabili e ammissibili per i ricorsi. Ad ogni modo, se uno streamer sta scontando una sospensione a tempo indeterminato, anche se è cominciata da oltre 60 giorni, questa viene resa disponibile tramite il portale in modo che abbia l’opportunità di rivedere il caso. I ricorsi in fase di revisione vengono etichettati come “Pending”, mentre quando lo stato del ricorso è stato definito viene indicato come “Accettato” o “Rifiutato”.