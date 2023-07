Twitch: Storie, Discovery Feed e altre novità

L’azienda californiana (acquisita da Amazon nel 2014) ha svelato molte novità durante l’evento TwitchCon Paris. Durante il keynote di apertura (che ovviamente può essere rivisto sulla piattaforma) sono state annunciate due principali funzionalità per Twitch, ovvero Storie e Discover Feed, che saranno disponibili in autunno.

Arrivano le Storie su Twitch

Le Storie sono un tipo di contenuto molto apprezzato dagli utenti. Oggi i principali social media e servizi di messaggistica (all’elenco si aggiungerà presto Telegram) offrono questa funzionalità. In autunno arriveranno anche le Storie di Twitch.

Il servizio punta soprattutto sul live streaming. Le Storie permetteranno di vedere un contenuto agli utenti che non hanno seguito la diretta nella pagina Following dell’app mobile. Twitch non ha specificato la massima lunghezza, ma è prevista ovviamente l’impostazione della durata di visibilità. Sarà possibile creare Storie con testo, immagini e sondaggi. I creatori potranno limitare la visibilità ai follower. Il lancio è previsto ad ottobre.

Discovery Feed, come si deduce dal nome, consentirà agli utenti di scoprire le Clips da vari streamer. La funzionalità sarà disponibile in autunno, ma inizialmente solo in versione limitata perché è necessario migliorare l’algoritmo dei suggerimenti.

Da maggio è possibile esportare i video verticali su YouTube. A fine agosto verrà aggiunto il supporto per TikTok. Il Clip Editor avrà nuove funzionalità e sarà disponibile anche su mobile. Sono inoltre previsti miglioramenti per Guest Star e la moderazione.

Infine, il nuovo “chat countdown timer” consentirà agli streamer di sapere quando viene mostrata un’inserzione pubblicitaria con l’opzione di silenziarla o posticiparla. Sarà disponibile in Ads Manager entro fine luglio.