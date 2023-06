Twitch lancia nuove etichette per contenuti 18+

È passato quasi un mese dall’ultimo, tanto discusso cambiamento introdotto all’interno di Twitch, ovvero l’aumento di prezzo per Turbo, il piano per rimuovere la pubblicità. La piattaforma viola controllata da Amazon recentemente sta prendendo una decisione meno popolare dell’altra, andando contro la community e convincendo sempre più streamer a passare ad alternative rivali come YouTube, Rumble o la tanto chiacchierata Kick, lido verso il quale si sono già mossi titani come xQc e Amouranth.

Ma Twitch non si ferma e, nel tentativo di proteggere certi content creator e definire il futuro del servizio, ha sostituito il suo classico avvertimento dei “contenuti per adulti” con nuove etichette di classificazione dei contenuti, più descrittive e adeguate al fine di ammonire gli utenti sulla tipologia di trasmissione in corso.

Con i nuovi tag Twitch permetterà agli streamer di essere più specifici su ciò che gli spettatori potrebbero vedere. Tra le opzioni disponibili figurano:

We’re rolling out new Content Classification Labels to clarify when streamers should label their streams, and to give viewers more info about the content they see.

Tune in to /Twitch today at 10AM PT to learn more and get your questions answered. pic.twitter.com/lH67iQQiUg

— Twitch (@Twitch) June 20, 2023