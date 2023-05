Twitch: aumenta il prezzo di Turbo per rimuovere la pubblicità

In un periodo in cui i rincari sono ormai all’ordine del giorno, anche Twitch ha deciso di rivedere le cifre richieste per i suoi servizi. È infatti recente notizia quella che la popolare piattaforma viola ha scelto di incrementare il prezzo dell’abbonamento Turbo.

Twitch Turbo aumenta a 11,99 euro

Più precisamente, Twitch ha scelto di far salire il costo della sottoscrizione dai precedenti 8,99 euro al mese a 11,99 euro al mese. Il rincaro interessa praticamente tutti i paesi in cui il servizio è fruibile, Italia compresa, come visibile sulla pagina Web dedicata ai prezzi e sulla pagina per effettuare l’attivazione di Twitch Turbo.

Gli utenti sono stati informati delle modifiche dei prezzi tramite email e il cambiamento è già in atto. Gli attuali abbonati potranno tuttavia continuare a mantenere il prezzo bloccato per altri tre mesi, dopodiché dovranno passare alle nuove cifre, se intendono mantenere attiva la sottoscrizione, chiaramente.

Il perché di questo incremento di prezzi non è stato motivato e le funzionalità di Twitch Turbo sono rimaste le medesime, ma probabilmente sarà possibile ricevere maggiori dettagli nei giorni a seguire.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Twitch Turbo è un servizio aggiuntivo della nota piattaforma viola che consente di fruire di vari vantaggi che vanno dalla visualizzazione senza inserzioni pubblicitarie a un apposito badge per la chat, fino ad arrivare a un set di emoticon esteso, a colori personalizzati per il nome utente in chat e alla possibilità di archiviare i VOD per un tempo più esteso (60 giorni al posto di 14).