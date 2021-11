Twitter aggiorna le API per sviluppatori

Twitter ha annunciato la disponibilità della seconda versione delle sue API (Application Programming Interface). Si tratta di un'importante novità per gli sviluppatori di app e bot che consentono di accedere al social network e interagire con la piattaforma, in quanto sarà possibile aggiungere il supporto per le nuove funzionalità.

Più libertà agli sviluppatori

Le API v2 di Twitter consentiranno all'azienda californiana di offrire nuove funzionalità e “endpoint” non disponibili con le precedenti API v1.1, per quali continueranno ad essere rilasciati fix per bug critici. Le nuova API offrono una maggiore libertà agli sviluppatori perché è ora consentito l'accesso alle principali funzionalità attraverso client di terze parti, come Tweetbot, Twitterrific e Fenix.

Twitter aveva finora imposto diverse limitazioni alle app non ufficiali, come il numero massimo di utenti. Con la seconda versione viene quindi migliorato il rapporto con gli sviluppatori, offrendo loro l'accesso alle funzionalità che consentono di creare soluzioni per “guidare il futuro dell'innovazione“.

Le nuove APIv2 rappresentano inoltre il punto di partenza per la creazione di una piattaforma decentralizzata (Project Bluesky). Ovviamente c'è anche un team che lavora sulle criptovalute.

Da pochi giorni è disponibile Twitter Blue anche negli Stati Uniti e Nuova Zelanda. L'abbonamento permette di accedere a varie funzionalità esclusive, una delle quali è Reader, basata sulla tecnologia sviluppata da Threader, che trasforma i thread in un formato più leggibile. Threader è stata acquisita ieri da Twitter.